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"Кардиффу" не дадут больше времени на трансферы из-за Салы

Английская премьер-лига (АПЛ) не будет предоставлять "Кардифф Сити" дополнительное время после закрытия зимнего трансферного окна из-за ситуации с Эмилиано Салой.

"Кардифф" приобрел Салу у "Нанта" этой зимой, однако самолет с игроком на борту пропал с радаров 22 января во время перелета из Нанта в Кардифф над Ла-Маншем. Поиски самолета продолжаются.

"До закрытия окна осталось восемь дней, и мы не знаем, как справиться с этим сценарием. Но мы должны уложиться в срок. Мы должны уложиться в сроки, как и все остальные клубы", — цитирует гендиректора "Кардиффа" Кена Чу talkSPORT.

"Газета.ру"
Теги: Кардифф Сала АПЛ
Сегодня, 18:37
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