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"Барселона" претендует на защитника "Манчестер Сити" Отаменди

"Барселона" заинтересована в услугах защитника "Манчестер Сити" Николаса Отаменди, утверждает The Sun.

30-летний аргентинец в текущем сезоне провел за клуб лишь 10 матчей в Премьер-лиге и недоволен своим положением в команде, в чем на днях признался главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

Контракт футболиста с "Ман Сити" рассчитан до лета 2022 года. Ожидается, что «горожане» будут требовать у потенциальных покупателей порядка 40 млн евро за трансфер аргентинца.

Отаменди перешел в "Манчестер Сити" из "Валенсии" летом 2015 года за 44,6 млн евро.

Sport24.ru
Теги: Отаменди Барселона Манчестер Сити Ла Лига АПЛ
Сегодня, 21:43
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