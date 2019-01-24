"Барселона" претендует на защитника "Манчестер Сити" Отаменди

"Барселона" заинтересована в услугах защитника "Манчестер Сити" Николаса Отаменди, утверждает The Sun.30-летний аргентинец в текущем сезоне провел за клуб лишь 10 матчей в Премьер-лиге и недоволен своим положением в команде, в чем на днях признался главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.Контракт футболиста с "Ман Сити" рассчитан до лета 2022 года. Ожидается, что «горожане» будут требовать у потенциальных покупателей порядка 40 млн евро за трансфер аргентинца.Отаменди перешел в "Манчестер Сити" из "Валенсии" летом 2015 года за 44,6 млн евро.