Матчи английской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в честь Салы

Английская премьер-лига в официальном твиттере объявила, что матчи следующего тура чемпионата начнутся с минуты молчания в честь Эмилиано Салы.19 января Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф", а три дня спустя отправился в Англию на самолете. После вылета самолет пропал с радаров, поисковая операция сегодня была прекращена.