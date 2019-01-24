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Матчи английской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в честь Салы

Английская премьер-лига в официальном твиттере объявила, что матчи следующего тура чемпионата начнутся с минуты молчания в честь Эмилиано Салы.

19 января Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф", а три дня спустя отправился в Англию на самолете. После вылета самолет пропал с радаров, поисковая операция сегодня была прекращена.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сала Кардифф АПЛ
Сегодня, 22:51
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