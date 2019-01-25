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"Челси" вышел в финал Кубка английской лиги, обыграв "Тоттенхэм"

"Челси" на своем поле переиграл "Тоттенхэм" в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги (2:1).

В финале "Челси" сыграет с "Манчестер Сити".

Кубок английской лиги

1/2 финала

"Челси" - "Тоттенхэм Хотспур" - 2:1. Пенальти - 4:2

Голы: Канте, 27 (1:0). Азар, 38 (2:0). Льоренте, 50 (2:1).

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Рюдигер, Эмерсон, Баркли (Ковачич, 81), Жоржинью, Канте, Азар, Педро (Виллиан, 76), Жиру.

"Тоттенхэм Хотспур": Гассанига, Фертонген, Алдервейрелд, Орье, Дэйвис (Роуз, 33), Сиссоко (Санчес, 80), Эриксен, Уинкс, Дайер, Льоренте (Лукас Моура, 68), Ламела.

Предупреждения: Жоржинью, 53. Канте, 56. Аспиликуэта, 66. Сиссоко, 73.
Теги: Челси Тоттенхэм
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#1  RenarTickle  Москва (Сегодня, 01:01)
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Болеет за:
«Спартак»
Что-то долго они тянули...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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