Эден Азар – о критике со стороны Сарри: мне всё равно, просто играю в свой футбол

Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал победу над "Тоттенхэм Хоттспур" (2:1, 4:2 по пенальти) в полуфинале Кубка лиги."Всегда здорово вернуться после сложной игры. Мы хорошо действовали все 90 минут, контролировали игру в первом тайме. У них был один момент, и они его реализовали. Но мы вышли в финал, так что счастливы."Сити" – лучшая команда лиги вместе с "Ливерпулем". Они выиграли много трофеев, но у нас тоже отличная команда.Критика со стороны Сарри? Мне всё равно, я просто играю в свой футбол. Неважно, что сказал тренер. Просто концентрируюсь на своём футболе и хочу делать всё для своей команды", — цитирует Азара Sky Sports.