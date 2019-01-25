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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Маурисио Почеттино: с "Челси" моя команда играла очень хорошо, горжусь ей
Главный тренер "Тоттенхэм Хоттспур" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от "Челси" в полуфинале Кубка лиги (1:2, 2:4 по пенальти) и вылет из турнира.
В первой встрече "Тоттенхэм" на своём поле выиграл со счётом 1:0.
"Мы выиграли на "Уэмбли", они победили нас здесь. Предпочитаю проигрывать по пенальти, чем в основное время. Поздравляю "Челси". Мы продолжим выступать в Кубке Англии. Команда играла очень хорошо. Я горжусь ей, рад нашей игре и тому, как мы боролись. Хвалю своих футболистов после двух игр", – цитирует аргентинского специалиста BBC.
"Чемпионат.сом"
В первой встрече "Тоттенхэм" на своём поле выиграл со счётом 1:0.
"Мы выиграли на "Уэмбли", они победили нас здесь. Предпочитаю проигрывать по пенальти, чем в основное время. Поздравляю "Челси". Мы продолжим выступать в Кубке Англии. Команда играла очень хорошо. Я горжусь ей, рад нашей игре и тому, как мы боролись. Хвалю своих футболистов после двух игр", – цитирует аргентинского специалиста BBC.
"Чемпионат.сом"
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