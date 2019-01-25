Маурисио Почеттино: с "Челси" моя команда играла очень хорошо, горжусь ей

Главный тренер "Тоттенхэм Хоттспур" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от "Челси" в полуфинале Кубка лиги (1:2, 2:4 по пенальти) и вылет из турнира.В первой встрече "Тоттенхэм" на своём поле выиграл со счётом 1:0."Мы выиграли на "Уэмбли", они победили нас здесь. Предпочитаю проигрывать по пенальти, чем в основное время. Поздравляю "Челси". Мы продолжим выступать в Кубке Англии. Команда играла очень хорошо. Я горжусь ей, рад нашей игре и тому, как мы боролись. Хвалю своих футболистов после двух игр", – цитирует аргентинского специалиста BBC.