Маурицио Сарри – о критике игроков: ни на кого не нападал, сказал, что есть проблемы

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Тоттенхэм Хоттспур" (2:1, 4:2 по пенальти) в полуфинале Кубка лиги."Очень доволен нашей игрой. Игроки продемонстрировали очень высокой уровень самоотдачи. Думаю, что за 180 минут обоих матчей мы заслужили проход в финал. Заслужили победу со счётом 3:1 или 4:1, но соперник поставил нас в сложное положение в начале второго тайма. Но мы играли очень хорошо, были очень опасны и создавали много моментов.Критика игроков после матча с "Арсеналом"? Я ни на кого не нападал. Сказал только, что у нас есть проблемы. Проблема была в мотивации. В этом матче мы сыграли очень, очень хорошо. Теперь нужно показать стабильность", – цитирует Сарри BBC.