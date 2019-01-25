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"Нант" настаивает на продолжении поисков Салы

"Нант" выступил с официальным заявлением после того, как полиция объявила, что прекращает поиски пропавшего нападающего Эмилиано Салы.

28-летний аргентинец летел из Нанта в Кардифф вечером 21 января на частном самолете, который пропал с радаров над Ла Маншем.

"Нант" узнал об отказе от поисков пропавшего самолета. Их нельзя останавливать. Клуб и его болельщики требуют продолжения поисков Салы ради его семьи и близких. Вместе за Эми!, – говорится в сообщении французского клуба.

"СЭ"
Теги: Нант Сала Кардифф АПЛ
Сегодня, 07:28
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