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Эден Азар: критика Сарри? Честно говоря, мне все равно

Полузащитник "Челси" Эден Азар после победы над "Тоттенхэмом" в 1/2 финала Кубка лиги (2:1, 4:2 по пенальти) отметил, что не обращает внимания на критику со стороны главного тренера команды Маурицио Сарри.

"Критика Сарри? Честно говоря, мне все равно. Я просто играю в свой футбол. Неважно, что сказал тренер. Просто концентрируюсь на своем футболе и хочу делать все для своей команды", — цитирует Азара Sky Sports.
Теги: АПЛ Челси Сарри Азар
Сегодня, 11:15
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