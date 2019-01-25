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Джордан Лукаку продолжит карьеру в АПЛ

Защитник "Лацио" Джордан Лукаку продолжит карьеру в "Ньюкасле.

Английский клуб арендует 24-летнего футболиста с правом выкупа, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

В нынешнем сезоне бельгиец потерял место в составе римлян и провел всего семь матчей в серии А.
Теги: Лацио Ньюкасл Лукаку
Сегодня, 15:02
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