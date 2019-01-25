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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Лютая дичь в "Монако". Отстранение игроков, отстранение Анри и возвращение Жардима спустя три месяца (11)
Лютая дичь в "Монако". Отстранение игроков, отстранение Анри и возвращение Жардима спустя три месяца (11)
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Бывший защитник "Зенита" Сергей Попов получил должность в тренерском штабе луганской "Зари" (2)
Бывший защитник "Зенита" Сергей Попов получил должность в тренерском штабе луганской "Зари" (2)
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Френки де Йонг: мое решение перейти в "Барселону" не направлено против "Манчестер Сити" или "ПСЖ"
Френки де Йонг: мое решение перейти в "Барселону" не направлено против "Манчестер Сити" или "ПСЖ"
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Игуаин, скорее на поле! "Челси" прошёл в финал через пенальти, хотя должен был заканчивать в основное время
Игуаин, скорее на поле! "Челси" прошёл в финал через пенальти, хотя должен был заканчивать в основное время
Джордан Лукаку продолжит карьеру в АПЛ
Защитник "Лацио" Джордан Лукаку продолжит карьеру в "Ньюкасле.
Английский клуб арендует 24-летнего футболиста с правом выкупа, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
В нынешнем сезоне бельгиец потерял место в составе римлян и провел всего семь матчей в серии А.
Английский клуб арендует 24-летнего футболиста с правом выкупа, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
В нынешнем сезоне бельгиец потерял место в составе римлян и провел всего семь матчей в серии А.
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