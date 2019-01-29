АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон 23 32
полная таблица

Арсенал (Англия)

Арсенал29.01.19Кардифф
Арсенал2 - 019.01.19Челси

Манчестер Юнайтед (Англия)

Манчестер
Юнайтед		29.01.19Бернли
Манчестер
Юнайтед		2 - 119.01.19Брайтон

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"Манчестер Юнайтед" переиграл "Арсенал" в Кубке Англии

"Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Арсенал" в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Кубок Англии

1/16 финала

"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" 1:3

Голы: Санчес, 31, Лингард, 33, Обамеянг, 43, Марсьяль, 83

"Арсенал": Чех, Мэйтленд-Найлс, Сократис (Мустафи, 21), Косельни (Озил, 64), Колашинац, Торрейра, Джака, Ивоби (Гюэндузи, 64), Рэмси, Обамеянг, Ляказетт.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Линделёф, Бейи, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Лингард (Джонс, 88), Лукаку (Рэшфорд, 72), Санчес (Марсьяль, 72).

Предупреждения: Косельни, 54, Янг, 68, Лингард, 76, Рэшфорд, 86, Колашинац, 86, Гюэндузи, 90+1
Теги: Арсенал Манчестер Юнайтед
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