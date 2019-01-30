"На поле я лидер!" - Эден Азар ответил на критику Сарри

Хавбек "Челси" Эден Азар ответил на слова главного тренера команды Маурицио Сарри, который заявил, что Азар скорее индивидуалист, чем лидер."Всегда говорю, что на поле я лидер. Считаю, что это именно так", – заявил футболист.Напомним, что после критики Сарри Азар отметился забитым голом в матче Кубка лиги против "Тоттенхэма".