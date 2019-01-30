Челси (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
...
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица
Предстоящие
Борнмут30.01.19Челси
Челси02.02.19Хаддерсфилд
Сыгранные
Арсенал2 - 019.01.19Челси
Челси2 - 112.01.19Ньюкасл

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"На поле я лидер!" - Эден Азар ответил на критику Сарри

Хавбек "Челси" Эден Азар ответил на слова главного тренера команды Маурицио Сарри, который заявил, что Азар скорее индивидуалист, чем лидер.

"Всегда говорю, что на поле я лидер. Считаю, что это именно так", – заявил футболист.

Напомним, что после критики Сарри Азар отметился забитым голом в матче Кубка лиги против "Тоттенхэма".

Goal
Теги: Челси Сарри Азар АПЛ
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#1  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 10:18)
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Болеет за:
ЦСКА
Заводит тренер игрока)))
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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