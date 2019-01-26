Александр Мостовой: я подписал контракт с "Ливерпулем", но передумал из-за погоды в Англии

Экс-полузащитник "Сельты" Александр Мостовой признался, что мог поиграть в чемпионате Англии."Как легко покинул Россию? Легко, ведь тогда страна разваливалась… Однажды, когда играл в "Сельте", меня приглашал к себе в "Ливерпуль" Жерар Улье. Мы слетали в Англию, уже подписали личный контракт.Но потом принял решение отказаться от трансфера, поскольку за несколько дней там я даже солнца не видел ни разу. Вернулся в Испанию, всё обдумал и отказался", - сказал Мостовой.