Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|...
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|...
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
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Александр Мостовой: я подписал контракт с "Ливерпулем", но передумал из-за погоды в Англии
Экс-полузащитник "Сельты" Александр Мостовой признался, что мог поиграть в чемпионате Англии.
"Как легко покинул Россию? Легко, ведь тогда страна разваливалась… Однажды, когда играл в "Сельте", меня приглашал к себе в "Ливерпуль" Жерар Улье. Мы слетали в Англию, уже подписали личный контракт.
Но потом принял решение отказаться от трансфера, поскольку за несколько дней там я даже солнца не видел ни разу. Вернулся в Испанию, всё обдумал и отказался", - сказал Мостовой.
Матч ТВ
"Как легко покинул Россию? Легко, ведь тогда страна разваливалась… Однажды, когда играл в "Сельте", меня приглашал к себе в "Ливерпуль" Жерар Улье. Мы слетали в Англию, уже подписали личный контракт.
Но потом принял решение отказаться от трансфера, поскольку за несколько дней там я даже солнца не видел ни разу. Вернулся в Испанию, всё обдумал и отказался", - сказал Мостовой.
Матч ТВ
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