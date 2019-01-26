Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 20 46
...
15 Леганес 20 22
16 Вальядолид 20 22
17 Сельта 20 21
18 Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал 20 18
20 Уэска 20 11
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
...
20 Хаддерсфилд 23 11
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Александр Мостовой: я подписал контракт с "Ливерпулем", но передумал из-за погоды в Англии

Экс-полузащитник "Сельты" Александр Мостовой признался, что мог поиграть в чемпионате Англии.

"Как легко покинул Россию? Легко, ведь тогда страна разваливалась… Однажды, когда играл в "Сельте", меня приглашал к себе в "Ливерпуль" Жерар Улье. Мы слетали в Англию, уже подписали личный контракт.

Но потом принял решение отказаться от трансфера, поскольку за несколько дней там я даже солнца не видел ни разу. Вернулся в Испанию, всё обдумал и отказался", - сказал Мостовой.

Матч ТВ
Теги: АПЛ Ла Лига Сельта Ливерпуль Мостовой
Сегодня, 15:38
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(2)
#2  andrews74  Ухта (Сегодня, 17:15)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Было бы интересно посмотреть тогда, может что и получилось бы.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 15:55)
  • -3
  •  (9)

спас Ливер
Сельта-середняк - да, вот уровень недоцаря
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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