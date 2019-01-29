Семья Салы возобновила поиски пропавшего самолета с футболистом

Поиски пропавшего самолета, на борту которого находился нападающий Эмилиано Сала, возобновились, сообщает L’Equipe.Близкие Салы организовали частную поисковую операцию в проливе Ла-Манш благодаря пожертвованиям. На данный момент собрано 155?285 евро, и сбор средств продолжается. Поиски пропавшего самолета возобновились в субботу утром. В операции участвуют два судна.Самолет, на борту которого находился Сала и пилот Дэйв Ибботсон, вылетел 21 января из аэропорта французского Нанта в валлийский Кардифф, но затем пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Поиски не принесли результата и были прекращены властями 24 января.Продолжить поиски призвали семья Салы, известные игроки, в том числе нападающий "Барселоны" Лионель Месси, а также президент Аргентины Маурисио Макри.