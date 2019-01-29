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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Красноярск
Кардифф (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|...
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл
|23
|21
|18
|Кардифф
|23
|19
|19
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|23
|14
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
|Предстоящие
|Арсенал
|29.01.19
|Кардифф
|Кардифф
|02.02.19
|Борнмут
|Сыгранные
|Ньюкасл
|3 - 019.01.19
|Кардифф
|Кардифф
|0 - 012.01.19
|Хаддерсфилд
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Семья Салы возобновила поиски пропавшего самолета с футболистом
Поиски пропавшего самолета, на борту которого находился нападающий Эмилиано Сала, возобновились, сообщает L’Equipe.
Близкие Салы организовали частную поисковую операцию в проливе Ла-Манш благодаря пожертвованиям. На данный момент собрано 155?285 евро, и сбор средств продолжается. Поиски пропавшего самолета возобновились в субботу утром. В операции участвуют два судна.
Самолет, на борту которого находился Сала и пилот Дэйв Ибботсон, вылетел 21 января из аэропорта французского Нанта в валлийский Кардифф, но затем пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Поиски не принесли результата и были прекращены властями 24 января.
Продолжить поиски призвали семья Салы, известные игроки, в том числе нападающий "Барселоны" Лионель Месси, а также президент Аргентины Маурисио Макри.
Sport24.ru
Близкие Салы организовали частную поисковую операцию в проливе Ла-Манш благодаря пожертвованиям. На данный момент собрано 155?285 евро, и сбор средств продолжается. Поиски пропавшего самолета возобновились в субботу утром. В операции участвуют два судна.
Самолет, на борту которого находился Сала и пилот Дэйв Ибботсон, вылетел 21 января из аэропорта французского Нанта в валлийский Кардифф, но затем пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Поиски не принесли результата и были прекращены властями 24 января.
Продолжить поиски призвали семья Салы, известные игроки, в том числе нападающий "Барселоны" Лионель Месси, а также президент Аргентины Маурисио Макри.
Sport24.ru
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