Кардифф (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
...
15 Саутгемптон 23 22
16 Бернли 23 22
17 Ньюкасл 23 21
18 Кардифф 23 19
19 Фулхэм 23 14
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица
Предстоящие
Арсенал29.01.19Кардифф
Кардифф02.02.19Борнмут
Сыгранные
Ньюкасл3 - 019.01.19Кардифф
Кардифф0 - 012.01.19Хаддерсфилд

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Семья Салы возобновила поиски пропавшего самолета с футболистом

Поиски пропавшего самолета, на борту которого находился нападающий Эмилиано Сала, возобновились, сообщает L’Equipe.

Близкие Салы организовали частную поисковую операцию в проливе Ла-Манш благодаря пожертвованиям. На данный момент собрано 155?285 евро, и сбор средств продолжается. Поиски пропавшего самолета возобновились в субботу утром. В операции участвуют два судна.

Самолет, на борту которого находился Сала и пилот Дэйв Ибботсон, вылетел 21 января из аэропорта французского Нанта в валлийский Кардифф, но затем пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Поиски не принесли результата и были прекращены властями 24 января.

Продолжить поиски призвали семья Салы, известные игроки, в том числе нападающий "Барселоны" Лионель Месси, а также президент Аргентины Маурисио Макри.

Sport24.ru
Теги: Сала Кардифф АПЛ
Сегодня, 21:27
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#1  Nyrejuoe   (Сегодня, 21:40)
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Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
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