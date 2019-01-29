Эвертон (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
...
9 Лестер  23 31
10 Вест Хэм 23 31
11 Эвертон 23 30
12 Борнмут 23 30
13 Брайтон  23 26
...
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица
Предстоящие
Хаддерсфилд22:4529.01.19Эвертон
Эвертон02.02.19Вулверхэмптон
Сыгранные
Саутгемптон2 - 119.01.19Эвертон
Эвертон2 - 013.01.19Борнмут

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"Эвертон" вылетел из Кубка Англии, проиграв "Миллуоллу"

"Эвертон" проиграл "Миллуоллу" в матче 1/16 финала Кубка Англии (2:3).

Кубок Англии

1/16 финала

"Миллуолл" - "Эвертон" - 3:2

Голы: Ришарлисон, 43 (0:1). Грегори, 45+2 (1:1). Дженк, 72 (1:2). Купер, 75 (2:2). Уоллес, 90+4 (3:2).

"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Мина (Зума, 46), Сигурдссон, Гей, Андре Гомеш, Калверт-Льюин (Дженк, 65), Лукман (Уолкотт, 79), Ришарлисон.

Предупреждения: Гей, 76. Дженк, 76.
Теги: Эвертон
Вчера, 23:09
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