Марко Арнаутович продлил контракт с "Вест Хэмом"

Нападающий "Вест Хэм Юнайтед" Марко Арнаутович, которым активно интересовались китайские клубы, не покинет команду в зимнее трансферное окно.Лондонский клуб официально объявил о продлении контракта с 29-летним форвардом.Арнаутович выступает за "Вест Хэм" с лета 2017 года.