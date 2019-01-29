Вест Хэм (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
...
8 Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер  23 31
10 Вест Хэм 23 31
11 Эвертон 23 30
12 Борнмут 23 30
...
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица
Предстоящие
Вулверхэмптон22:4529.01.19Вест Хэм
Вест Хэм04.02.19Ливерпуль
Сыгранные
Борнмут2 - 019.01.19Вест Хэм
Вест Хэм1 - 012.01.19Арсенал

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Марко Арнаутович продлил контракт с "Вест Хэмом"

Нападающий "Вест Хэм Юнайтед" Марко Арнаутович, которым активно интересовались китайские клубы, не покинет команду в зимнее трансферное окно.

Лондонский клуб официально объявил о продлении контракта с 29-летним форвардом.

Арнаутович выступает за "Вест Хэм" с лета 2017 года.
Теги: Арнаутович Вест Хэм АПЛ
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