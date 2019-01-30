Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Челси (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|...
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
|Предстоящие
|Борнмут
|30.01.19
|Челси
|Челси
|02.02.19
|Хаддерсфилд
|Сыгранные
|Арсенал
|2 - 019.01.19
|Челси
|Челси
|2 - 112.01.19
|Ньюкасл
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Давид Луиз близок к подписанию нового однолетнего соглашения с "Челси"
Защитник "Челси" Давид Луиз близок к продлению контракта с клубом. Новое соглашение будет рассчитано на один сезон, сообщает Goal.
Действующий контракт Луиз с "Челси" рассчитан до 30 июня 2019 года.
Бразилец вернулся в "Челси" из "ПСЖ" в конце лета 2016 года. Ранее защитник выступал за лондонский клуб с 2011 по 2014 год.
Действующий контракт Луиз с "Челси" рассчитан до 30 июня 2019 года.
Бразилец вернулся в "Челси" из "ПСЖ" в конце лета 2016 года. Ранее защитник выступал за лондонский клуб с 2011 по 2014 год.
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