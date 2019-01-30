Челси (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
...
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица
Предстоящие
Борнмут30.01.19Челси
Челси02.02.19Хаддерсфилд
Сыгранные
Арсенал2 - 019.01.19Челси
Челси2 - 112.01.19Ньюкасл

Новости партнеров

Давид Луиз близок к подписанию нового однолетнего соглашения с "Челси"

Защитник "Челси" Давид Луиз близок к продлению контракта с клубом. Новое соглашение будет рассчитано на один сезон, сообщает Goal.

Действующий контракт Луиз с "Челси" рассчитан до 30 июня 2019 года.

Бразилец вернулся в "Челси" из "ПСЖ" в конце лета 2016 года. Ранее защитник выступал за лондонский клуб с 2011 по 2014 год.
Теги: Луиз Челси АПЛ
Сегодня, 14:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.