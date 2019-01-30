Давид Луиз близок к подписанию нового однолетнего соглашения с "Челси"

Защитник "Челси" Давид Луиз близок к продлению контракта с клубом. Новое соглашение будет рассчитано на один сезон, сообщает Goal.Действующий контракт Луиз с "Челси" рассчитан до 30 июня 2019 года.Бразилец вернулся в "Челси" из "ПСЖ" в конце лета 2016 года. Ранее защитник выступал за лондонский клуб с 2011 по 2014 год.