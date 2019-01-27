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Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер
|23
|31
|10
|Вест Хэм
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл
|23
|21
|18
|Кардифф
|23
|19
|19
|Фулхэм
|23
|14
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
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Семья Салы собрала 300 тысяч евро за два дня на продолжение поисков футболиста
Родственники футбольного форварда Эмилиано Салы собрали 300 тысяч евро для продолжения поисков своего родственника в проливе Ла-Манш.
Как сообщает Bild, в сборе средств поучаствовало множество известных футболистов, в том числе Илкай Гюндоган, Адриан Рабьо Корентен Толиссо, Лукас Лима, Жоффре Кондогбиа, Бенуа Костиль, Лео Дюбуа, Демерэй Грэй, Фабио да Силва, Клеман Гренье и Норди Мукиеле.
Самую крупную сумму — 30 тысяч евро — на продолжение поисков Салы отправил некий пользователь под ником "Килиан Мбаппе". Пока неизвестно, действительно ли в сборе средств поучаствовал нападающий "ПСЖ".
Напомним, самолет, на борту которого находился Сала и пилот Дэйв Ибботсон, вылетел 21 января из аэропорта французского Нанта в валлийский Кардифф, но затем пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Поиски не принесли результата и были прекращены властями 24 января.
Sport24
Как сообщает Bild, в сборе средств поучаствовало множество известных футболистов, в том числе Илкай Гюндоган, Адриан Рабьо Корентен Толиссо, Лукас Лима, Жоффре Кондогбиа, Бенуа Костиль, Лео Дюбуа, Демерэй Грэй, Фабио да Силва, Клеман Гренье и Норди Мукиеле.
Самую крупную сумму — 30 тысяч евро — на продолжение поисков Салы отправил некий пользователь под ником "Килиан Мбаппе". Пока неизвестно, действительно ли в сборе средств поучаствовал нападающий "ПСЖ".
Напомним, самолет, на борту которого находился Сала и пилот Дэйв Ибботсон, вылетел 21 января из аэропорта французского Нанта в валлийский Кардифф, но затем пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Поиски не принесли результата и были прекращены властями 24 января.
Sport24
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