Семья Салы собрала 300 тысяч евро за два дня на продолжение поисков футболиста

Родственники футбольного форварда Эмилиано Салы собрали 300 тысяч евро для продолжения поисков своего родственника в проливе Ла-Манш.Как сообщает Bild, в сборе средств поучаствовало множество известных футболистов, в том числе Илкай Гюндоган, Адриан Рабьо Корентен Толиссо, Лукас Лима, Жоффре Кондогбиа, Бенуа Костиль, Лео Дюбуа, Демерэй Грэй, Фабио да Силва, Клеман Гренье и Норди Мукиеле.Самую крупную сумму — 30 тысяч евро — на продолжение поисков Салы отправил некий пользователь под ником "Килиан Мбаппе". Пока неизвестно, действительно ли в сборе средств поучаствовал нападающий "ПСЖ".Напомним, самолет, на борту которого находился Сала и пилот Дэйв Ибботсон, вылетел 21 января из аэропорта французского Нанта в валлийский Кардифф, но затем пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Поиски не принесли результата и были прекращены властями 24 января.