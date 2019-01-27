АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер  23 31
10 Вест Хэм 23 31
11 Эвертон 23 30
12 Борнмут 23 30
13 Брайтон  23 26
14 Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон 23 22
16 Бернли 23 22
17 Ньюкасл 23 21
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Семья Салы собрала 300 тысяч евро за два дня на продолжение поисков футболиста

Родственники футбольного форварда Эмилиано Салы собрали 300 тысяч евро для продолжения поисков своего родственника в проливе Ла-Манш.

Как сообщает Bild, в сборе средств поучаствовало множество известных футболистов, в том числе Илкай Гюндоган, Адриан Рабьо Корентен Толиссо, Лукас Лима, Жоффре Кондогбиа, Бенуа Костиль, Лео Дюбуа, Демерэй Грэй, Фабио да Силва, Клеман Гренье и Норди Мукиеле.

Самую крупную сумму — 30 тысяч евро — на продолжение поисков Салы отправил некий пользователь под ником "Килиан Мбаппе". Пока неизвестно, действительно ли в сборе средств поучаствовал нападающий "ПСЖ".

Напомним, самолет, на борту которого находился Сала и пилот Дэйв Ибботсон, вылетел 21 января из аэропорта французского Нанта в валлийский Кардифф, но затем пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Поиски не принесли результата и были прекращены властями 24 января.

Sport24
Теги: Сала АПЛ
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