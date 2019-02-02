Леонарду Жардим отказал одному из клубов АПЛ ради возвращения в "Монако"

Португалец Леонарду Жардим отказался возглавить английский клуб ради возварщения в "Монако", передает Telefoot.Напомним, "Монако" ранее отправил в оставку Тьерри Анри и вновь назначил Жардима, который уже возглавлял клуб с 2014 по 2018 годы. Специалист подписал контракт с клубом на два с половиной сезона.