Монако (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
...
15 Анже 21 23
16 Дижон 21 20
17 Кан 21 18
18 Амьен 21 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
полная таблица
Предстоящие
Монако02.02.19Тулуза
Монпелье09.02.19Монако
Сыгранные
Дижон2 - 026.01.19Монако
Монако1 - 519.01.19Страсбург

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Леонарду Жардим отказал одному из клубов АПЛ ради возвращения в "Монако"

Португалец Леонарду Жардим отказался возглавить английский клуб ради возварщения в "Монако", передает Telefoot.

Напомним, "Монако" ранее отправил в оставку Тьерри Анри и вновь назначил Жардима, который уже возглавлял клуб с 2014 по 2018 годы. Специалист подписал контракт с клубом на два с половиной сезона.
Теги: Жардим АПЛ Лига 1 Монако
Сегодня, 16:06
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