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Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Монако (Франция)
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|...
|15
|Анже
|21
|23
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|Кан
|21
|18
|18
|Амьен
|21
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14
|Предстоящие
|Монако
|02.02.19
|Тулуза
|Монпелье
|09.02.19
|Монако
|Сыгранные
|Дижон
|2 - 026.01.19
|Монако
|Монако
|1 - 519.01.19
|Страсбург
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Леонарду Жардим отказал одному из клубов АПЛ ради возвращения в "Монако"
Португалец Леонарду Жардим отказался возглавить английский клуб ради возварщения в "Монако", передает Telefoot.
Напомним, "Монако" ранее отправил в оставку Тьерри Анри и вновь назначил Жардима, который уже возглавлял клуб с 2014 по 2018 годы. Специалист подписал контракт с клубом на два с половиной сезона.
Напомним, "Монако" ранее отправил в оставку Тьерри Анри и вновь назначил Жардима, который уже возглавлял клуб с 2014 по 2018 годы. Специалист подписал контракт с клубом на два с половиной сезона.
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