АПЛ 2017/18

# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 100
...
15 Брайтон  38 40
16 Хаддерсфилд 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич 38 31
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
...
12 Борнмут 23 30
13 Брайтон  23 26
14 Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон 23 22
16 Бернли 23 22
...
20 Хаддерсфилд 23 11
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Бакари Сако вернулся в "Кристал Пэлас"

Полузащитник "Вест Бромвича" Бакари Сако стал игроком "Кристал Пэлас".

Футболист достался "орлам" бесплатно и подписал с клубом контракт до конца сезона.

30-летний Сако уже выступал за "Кристал Пэлас" с 2015 по 2018 год.

Теги: Сако Вест Бромвич Кристал Пэлас АПЛ
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#1  ШаХерезада   (Сегодня, 20:56)
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Болеет за:
«Спартак»
Увидев негра в красно-синей форме, где-то привычно передернул затвор один пухлый ездок к теткам smile


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