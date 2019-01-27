Бакари Сако вернулся в "Кристал Пэлас"

Полузащитник "Вест Бромвича" Бакари Сако стал игроком "Кристал Пэлас".Футболист достался "орлам" бесплатно и подписал с клубом контракт до конца сезона.30-летний Сако уже выступал за "Кристал Пэлас" с 2015 по 2018 год.