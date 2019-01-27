Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2017/18
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|...
|15
|Брайтон
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич
|38
|31
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|...
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|...
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
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Софьян Ханни: при Каррере был не лучший период в моей карьере, но я был сильным и пережил эту ситуацию
Бакари Сако вернулся в "Кристал Пэлас"
Полузащитник "Вест Бромвича" Бакари Сако стал игроком "Кристал Пэлас".
Футболист достался "орлам" бесплатно и подписал с клубом контракт до конца сезона.
30-летний Сако уже выступал за "Кристал Пэлас" с 2015 по 2018 год.
Футболист достался "орлам" бесплатно и подписал с клубом контракт до конца сезона.
30-летний Сако уже выступал за "Кристал Пэлас" с 2015 по 2018 год.
2??6??— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 27, 2019
Red and blue suits you, Baky! ?#KingBak ? pic.twitter.com/UuLbJwMTxd
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