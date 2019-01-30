АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
...
13 Брайтон  23 26
14 Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон 23 22
полная таблица

Кристал Пэлас (Англия)

Саутгемптон30.01.19Кристал
Пэлас
Ливерпуль4 - 319.01.19Кристал
Пэлас

Тоттенхэм (Англия)

Тоттенхэм30.01.19Уотфорд
Фулхэм1 - 220.01.19Тоттенхэм

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"Кристал Пэлас" выбил "Тоттенхэм" из Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии "Кристал Пэлас" обыграл "Тоттенхэм Хотспур".

Кубок Англии

1/16 финала

"Кристал Пэлас" – "Тоттенхэм" 2:0

Гол: Уикхэм, 10, Таунсенд, 35 (пен.)

"Кристал Пэлас": Сперони, Уорд, ван Анхольт, Келли, Данн, Шлупп, Куйяте, Мейер (Миливоевич, 80), Таунсенд (Айю, 88), Уикхэм (Бентеке, 70), Заха

"Тоттенхэм": Гассанига, Триппьер, Уолкер-Питерс, Вертонген (Ламела, 46), Санчес, Маркос Фойт, Дайер (Ваньяма, 63), Скипп, Моура, Н'Куду (Стерлинг, 81), Льоренте

Предупреждения: Санчес, 55, Маркос Фойт, 60, Бентеке, 90+2, Заа, 90+4
Теги: Кристал Пэлас Тоттенхэм
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#1  ШаХерезада   (Сегодня, 21:24)
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Болеет за:
«Спартак»
Обижают евреев и петухов. ЦКГ с Зиной негодуют...


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