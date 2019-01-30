Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|...
|13
|Брайтон
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
Кристал Пэлас (Англия)
|Саутгемптон
|30.01.19
|Кристал
Пэлас
|Ливерпуль
|4 - 319.01.19
|Кристал
Пэлас
Тоттенхэм (Англия)
|Тоттенхэм
|30.01.19
|Уотфорд
|Фулхэм
|1 - 220.01.19
|Тоттенхэм
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"Кристал Пэлас" выбил "Тоттенхэм" из Кубка Англии
В матче 1/16 финала Кубка Англии "Кристал Пэлас" обыграл "Тоттенхэм Хотспур".
Кубок Англии
1/16 финала
"Кристал Пэлас" – "Тоттенхэм" 2:0
Гол: Уикхэм, 10, Таунсенд, 35 (пен.)
"Кристал Пэлас": Сперони, Уорд, ван Анхольт, Келли, Данн, Шлупп, Куйяте, Мейер (Миливоевич, 80), Таунсенд (Айю, 88), Уикхэм (Бентеке, 70), Заха
"Тоттенхэм": Гассанига, Триппьер, Уолкер-Питерс, Вертонген (Ламела, 46), Санчес, Маркос Фойт, Дайер (Ваньяма, 63), Скипп, Моура, Н'Куду (Стерлинг, 81), Льоренте
Предупреждения: Санчес, 55, Маркос Фойт, 60, Бентеке, 90+2, Заа, 90+4
Кубок Англии
1/16 финала
"Кристал Пэлас" – "Тоттенхэм" 2:0
Гол: Уикхэм, 10, Таунсенд, 35 (пен.)
"Кристал Пэлас": Сперони, Уорд, ван Анхольт, Келли, Данн, Шлупп, Куйяте, Мейер (Миливоевич, 80), Таунсенд (Айю, 88), Уикхэм (Бентеке, 70), Заха
"Тоттенхэм": Гассанига, Триппьер, Уолкер-Питерс, Вертонген (Ламела, 46), Санчес, Маркос Фойт, Дайер (Ваньяма, 63), Скипп, Моура, Н'Куду (Стерлинг, 81), Льоренте
Предупреждения: Санчес, 55, Маркос Фойт, 60, Бентеке, 90+2, Заа, 90+4
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