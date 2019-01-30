Челси (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
...
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица
Предстоящие
Борнмут22:4530.01.19Челси
Челси02.02.19Хаддерсфилд
Сыгранные
Арсенал2 - 019.01.19Челси
Челси2 - 112.01.19Ньюкасл

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"Челси" вышел в 1/8 Кубка Англии

"Челси" одержал домашнюю победу над "Шеффилд Уэнсдей" со счетом 3:0 в рамках 1/16 финала Кубка Англии.

Кубок Англии

1/16 финала

"Челси" – "Шеффилд Уэнсдей" 3:0

Голы: Виллиан, 26 (пенальти), 83, Хадсон-Одой, 65

"Челси": Кабальеро, Маркос Алонсо, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Ковачич, Ампаду (Лофтус-Чик, 66), Баркли (Жоржиньо, 85), Виллиан, Игуаин (Жиру, 82), Хадсон-Одой.

"Шеффилд Уэнсдей": Уэствуд, Палмер, Лис, Фокс, Торнли, Бойд (Лукас Жоао, 75), Хатчинсон, Бэннан, Пелюпесси (Форестьери, 69), Рич, Флетчер (Нухиу, 76).

Предупреждения: Фокс, 38
Теги: Челси
Вчера, 23:01
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