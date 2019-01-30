Челси (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
...
20 Хаддерсфилд 23 11
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Предстоящие
Борнмут22:4530.01.19Челси
Челси02.02.19Хаддерсфилд
Сыгранные
Арсенал2 - 019.01.19Челси
Челси2 - 112.01.19Ньюкасл

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Джанфранко Дзола: верим в Хадсона-Одои и знаем, что он может стать важной частью "Челси"

Помощник главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола после победы со счётом 3:0 в матче 1/16 финала Кубка Англии с "Шеффилд Уэнсдей" прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Каллума Хадсон-Одои, а также оценил дебют аргентинского форварда Гонсало Игуаина.

"Хадсон-Одои? Мы хотим, чтобы он остался, и пели об этом с трибун вместе с болельщиками. Тем не менее, я не знаю, останется ли он с нами. Мы заинтересованы в этом. У него есть контракт, он выходит на поле в составе команды, и мы верим в то, что он принесет пользу клубу.

В Европе не так уж много 18-летних футболистов, которые получают столько игрового времени в топ-клубе. Это подтверждает, что мы верим в него и знаем, что он может стать важной частью команды. Посмотрим, что произойдет дальше.

Мы делаем всё, что можно. Вокруг него много игроков высокого уровня, но при этом мы по-прежнему находим для него место на поле.

Сегодня он сыграл потому, что был готов и продемонстрировал это на тренировках. Он провёл отличный матч и забил великолепный гол, так же, как и на вчерашнем занятии. Он демонстрирует профессиональное отношение к делу и поэтому попал сегодня в стартовый состав.

Игуаин? Это была его первая игра, и он безусловно покажет больше. В первом тайме он совершил несколько великолепных открываний и был близок к опасным моментам. Лично я доволен его игрой, однако он будет играть ещё лучше после того, как обретёт взаимопонимание с партнерами. Он несколько раз открывался в первом тайме, однако партнеры не замечали его. Над этим нам предстоит работать", - цитирует Дзолу пресс-служба "Челси".

"Чемпионат.сом"
Теги: Дзола Челси АПЛ Хадсон-Одои
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