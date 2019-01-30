Виллиан преодолел отметку в 50 голов за "Челси"

Полузащитник "Челси" Виллиан накануне оформил дубль в матче 1/16 Кубка Англии с "Шеффил Уэнсдей" (3:0).Для 30-летнего бразильца эти мячи стали 50-м и 51-м за лондонский клуб во всех турнирах.Виллиан выступает за "Челси" с 2013 года.