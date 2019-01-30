Челси (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
...
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица
Предстоящие
Борнмут22:4530.01.19Челси
Челси02.02.19Хаддерсфилд
Сыгранные
Арсенал2 - 019.01.19Челси
Челси2 - 112.01.19Ньюкасл

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Виллиан преодолел отметку в 50 голов за "Челси"

Полузащитник "Челси" Виллиан накануне оформил дубль в матче 1/16 Кубка Англии с "Шеффил Уэнсдей" (3:0).

Для 30-летнего бразильца эти мячи стали 50-м и 51-м за лондонский клуб во всех турнирах.

Виллиан выступает за "Челси" с 2013 года.

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Теги: АПЛ Челси Виллиан
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