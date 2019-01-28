Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 20 32
6 Хетафе 21 31
...
20 Уэска 21 12
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
...
20 Хаддерсфилд 23 11
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Альваро Мората перешел в "Атлетико" на правах аренды

Нападающий "Челси" Альваро Мората перешёл в "Атлетико" на правах аренды, сообщает пресс-служба английского клуба.

Испанский форвард будет выступать в составе мадридской команды до конца сезона-2019/20.
Теги: Мората Атлетико Челси Ла Лига АПЛ
Сегодня, 19:26
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