Альваро Мората перешел в "Атлетико" на правах аренды

Нападающий "Челси" Альваро Мората перешёл в "Атлетико" на правах аренды, сообщает пресс-служба английского клуба.Испанский форвард будет выступать в составе мадридской команды до конца сезона-2019/20.