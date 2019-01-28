Рой Кин вернулся к тренерской деятельности

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" и сборной Ирландии, Рой Кин снова стал тренером.47-летний специалист получил место в тренерском штабе Мартина О'Нила в "Ноттингем Форест". Кин уже работал с О'Нилом, исполняя обязанности ассистента в сборной Ирландии с 2013 по 2018 годы.По словам The Mirror, английский клуб еще не представил нового сотрудника официально, но Рой уже приступил к выполнению обязанностей с 28 января.До этого Кин был главным тренером "Сандерленда" и "Ипсвича". Но последние месяцы провел в качестве эксперта на телевидении. Новый клуб представителя Ирландии "Ноттингем" после 29 туров занимает девятое место в турнирной таблице, имея на счету 42 очка.