Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер
|23
|31
|10
|Вест Хэм
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл
|23
|21
|18
|Кардифф
|23
|19
|19
|Фулхэм
|23
|14
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
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Рой Кин вернулся к тренерской деятельности
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" и сборной Ирландии, Рой Кин снова стал тренером.
47-летний специалист получил место в тренерском штабе Мартина О'Нила в "Ноттингем Форест". Кин уже работал с О'Нилом, исполняя обязанности ассистента в сборной Ирландии с 2013 по 2018 годы.
По словам The Mirror, английский клуб еще не представил нового сотрудника официально, но Рой уже приступил к выполнению обязанностей с 28 января.
До этого Кин был главным тренером "Сандерленда" и "Ипсвича". Но последние месяцы провел в качестве эксперта на телевидении. Новый клуб представителя Ирландии "Ноттингем" после 29 туров занимает девятое место в турнирной таблице, имея на счету 42 очка.
"Газета.ру"
47-летний специалист получил место в тренерском штабе Мартина О'Нила в "Ноттингем Форест". Кин уже работал с О'Нилом, исполняя обязанности ассистента в сборной Ирландии с 2013 по 2018 годы.
По словам The Mirror, английский клуб еще не представил нового сотрудника официально, но Рой уже приступил к выполнению обязанностей с 28 января.
До этого Кин был главным тренером "Сандерленда" и "Ипсвича". Но последние месяцы провел в качестве эксперта на телевидении. Новый клуб представителя Ирландии "Ноттингем" после 29 туров занимает девятое место в турнирной таблице, имея на счету 42 очка.
"Газета.ру"
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