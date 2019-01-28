АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер  23 31
10 Вест Хэм 23 31
11 Эвертон 23 30
12 Борнмут 23 30
13 Брайтон  23 26
14 Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон 23 22
16 Бернли 23 22
17 Ньюкасл 23 21
18 Кардифф 23 19
19 Фулхэм 23 14
20 Хаддерсфилд 23 11
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Рой Кин вернулся к тренерской деятельности

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" и сборной Ирландии, Рой Кин снова стал тренером.

47-летний специалист получил место в тренерском штабе Мартина О'Нила в "Ноттингем Форест". Кин уже работал с О'Нилом, исполняя обязанности ассистента в сборной Ирландии с 2013 по 2018 годы.

По словам The Mirror, английский клуб еще не представил нового сотрудника официально, но Рой уже приступил к выполнению обязанностей с 28 января.

До этого Кин был главным тренером "Сандерленда" и "Ипсвича". Но последние месяцы провел в качестве эксперта на телевидении. Новый клуб представителя Ирландии "Ноттингем" после 29 туров занимает девятое место в турнирной таблице, имея на счету 42 очка.

"Газета.ру"
Сегодня, 20:56
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