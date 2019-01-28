АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
...
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
...
7 Ницца 22 34
8 Марсель 21 31
9 Реймс 22 31
10 Ренн 22 30
11 Ним 22 29
...
20 Генгам 22 14
полная таблица

Новости партнеров

Абдул Баба Рахман продолжит карьеру в "Реймсе"

Защитник "Челси" Абдул Баба Рахман перешел в "Реймс", передает Goal.

Футболист будет выступать во французской команде на правах аренды следующие полгода.

Последние полтора года Баба выступал за "Шальке".
Теги: Челси Реймс Лига 1 АПЛ
Сегодня, 21:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.