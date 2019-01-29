Кардифф (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
...
15 Саутгемптон 23 22
16 Бернли 23 22
17 Ньюкасл 23 21
18 Кардифф 23 19
19 Фулхэм 23 14
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица
Предстоящие
Арсенал22:4529.01.19Кардифф
Кардифф02.02.19Борнмут
Сыгранные
Ньюкасл3 - 019.01.19Кардифф
Кардифф0 - 012.01.19Хаддерсфилд

Новости партнеров

Аквалангисты в ближайшее время приступят к поискам Салы

Аквалангисты продолжат поиски нападающего "Кардифф Сити" Эмилиано Салы и самолета, на котором футболист направлялся из Нанта в Кардифф. Об этом сообщает Goal. Поиски возобновятся в ближайшее время.

Вечером 21 января Сала вылетел в Уэльс, но самолет пропал с радаров. Полиция Гернси начала поиски, но спустя несколько дней сообщила, что вероятность найти игрока живым мала и прекратила поиски.

Семья аргентинца настояла на том, что поиски должны продолжаться, и за два дня собрала 300 тысяч евро.

Sport24
Теги: Сала АПЛ Кардифф
Сегодня, 21:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.