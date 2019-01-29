Аквалангисты в ближайшее время приступят к поискам Салы

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Кардифф (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|...
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл
|23
|21
|18
|Кардифф
|23
|19
|19
|Фулхэм
|23
|14
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
|Предстоящие
|Арсенал
|22:4529.01.19
|Кардифф
|Кардифф
|02.02.19
|Борнмут
|Сыгранные
|Ньюкасл
|3 - 019.01.19
|Кардифф
|Кардифф
|0 - 012.01.19
|Хаддерсфилд
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Семья аргентинца настояла на том, что поиски должны продолжаться, и за два дня собрала 300 тысяч евро.
Sport24
Вечером 21 января Сала вылетел в Уэльс, но самолет пропал с радаров. Полиция Гернси начала поиски, но спустя несколько дней сообщила, что вероятность найти игрока живым мала и прекратила поиски.
Семья аргентинца настояла на том, что поиски должны продолжаться, и за два дня собрала 300 тысяч евро.
Sport24
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