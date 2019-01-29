Аквалангисты в ближайшее время приступят к поискам Салы

Аквалангисты продолжат поиски нападающего "Кардифф Сити" Эмилиано Салы и самолета, на котором футболист направлялся из Нанта в Кардифф. Об этом сообщает Goal. Поиски возобновятся в ближайшее время.Вечером 21 января Сала вылетел в Уэльс, но самолет пропал с радаров. Полиция Гернси начала поиски, но спустя несколько дней сообщила, что вероятность найти игрока живым мала и прекратила поиски.Семья аргентинца настояла на том, что поиски должны продолжаться, и за два дня собрала 300 тысяч евро.