"Челси" сыграет с "МЮ" в 1/8 финала Кубка Англии

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
Челси (Англия)
|Борнмут
|22:4530.01.19
|Челси
|Арсенал
|2 - 019.01.19
|Челси
Манчестер Юнайтед (Англия)
|Манчестер
Юнайтед
|23:0029.01.19
|Бернли
|Манчестер
Юнайтед
|2 - 119.01.19
|Брайтон
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"Уимблдон" – "Миллуол"
"Донкастер" – "Кристал Пэлас"
"Челси" – "Манчестер Юнайтед"
"Бристоль Сити" – "Шрусбери"/"Вулверхэмптон"
"Мидлсбро"/"Ньюпорт" – "Манчестер Сити"
"Портсмут"/"КПР" – "Уотфорд"
"Брайтон"/"Вест Бромвич" – "Дерби Каунти"
"Суонси" – "Барнет"/"Брентфорд"
"Уимблдон" – "Миллуол"
"Донкастер" – "Кристал Пэлас"
"Челси" – "Манчестер Юнайтед"
"Бристоль Сити" – "Шрусбери"/"Вулверхэмптон"
"Мидлсбро"/"Ньюпорт" – "Манчестер Сити"
"Портсмут"/"КПР" – "Уотфорд"
"Брайтон"/"Вест Бромвич" – "Дерби Каунти"
"Суонси" – "Барнет"/"Брентфорд"
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