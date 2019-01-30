АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон 23 32
полная таблица

Челси (Англия)

Борнмут22:4530.01.19Челси
Арсенал2 - 019.01.19Челси

Манчестер Юнайтед (Англия)

Манчестер
Юнайтед		23:0029.01.19Бернли
Манчестер
Юнайтед		2 - 119.01.19Брайтон

Новости партнеров

"Челси" сыграет с "МЮ" в 1/8 финала Кубка Англии

"Челси" встретится с "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Первые матчи пройдут 17 февраля.

"Уимблдон" – "Миллуол"

"Донкастер" – "Кристал Пэлас"

"Челси" – "Манчестер Юнайтед"

"Бристоль Сити" – "Шрусбери"/"Вулверхэмптон"

"Мидлсбро"/"Ньюпорт" – "Манчестер Сити"

"Портсмут"/"КПР" – "Уотфорд"

"Брайтон"/"Вест Бромвич" – "Дерби Каунти"

"Суонси" – "Барнет"/"Брентфорд"
Теги: Челси Манчестер Юнайтед
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