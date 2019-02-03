Унаи Эмери: руководство сказало, что сейчас не лучшее время для трансферов, однако летом все будет иначе

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Арсенал (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|...
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|...
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
|Предстоящие
|Арсенал
|22:45
|Кардифф
|Манчестер
Сити
|03.02.19
|Арсенал
|Сыгранные
|Арсенал
|2 - 019.01.19
|Челси
|Вест Хэм
|1 - 012.01.19
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Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал о зимнем трансферном окне.
"Руководство сказало мне, что сейчас не лучшее время для покупок. Но мне также сказали, что летом всё будет иначе, и у нас будет возможность потратить деньги. Мне проще всего просить у клуба больше игроков, но я люблю работать с имеющимися футболистами. Моя задача – сделать их сильнее", - цитирует испанца Goal.
"Руководство сказало мне, что сейчас не лучшее время для покупок. Но мне также сказали, что летом всё будет иначе, и у нас будет возможность потратить деньги. Мне проще всего просить у клуба больше игроков, но я люблю работать с имеющимися футболистами. Моя задача – сделать их сильнее", - цитирует испанца Goal.
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