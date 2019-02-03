Арсенал (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
...
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
...
20 Хаддерсфилд 23 11
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Предстоящие
Арсенал22:45Кардифф
Манчестер
Сити		03.02.19Арсенал
Сыгранные
Арсенал2 - 019.01.19Челси
Вест Хэм1 - 012.01.19Арсенал

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Унаи Эмери: руководство сказало, что сейчас не лучшее время для трансферов, однако летом все будет иначе

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал о зимнем трансферном окне.

"Руководство сказало мне, что сейчас не лучшее время для покупок. Но мне также сказали, что летом всё будет иначе, и у нас будет возможность потратить деньги. Мне проще всего просить у клуба больше игроков, но я люблю работать с имеющимися футболистами. Моя задача – сделать их сильнее", - цитирует испанца Goal.
Теги: Арсенал Эмери
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