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Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Манчестер Юнайтед (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|...
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|...
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
|Предстоящие
|Манчестер
Юнайтед
|23:00
|Бернли
|Лестер
|03.02.19
|Манчестер
Юнайтед
|Сыгранные
|Манчестер
Юнайтед
|2 - 119.01.19
|Брайтон
|Тоттенхэм
|0 - 113.01.19
|Манчестер
Юнайтед
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"Манчестер Юнайтед" рассчитывает продлить контракты с Матой и Янгом
"Манчестер Юнайтед" планирует удержать в команде полузащитников Хуана Мату и Эшли Янга.
Обоим игрокам предложено продлить истекающие контракты, сообщает Daily Mail.
Янг в нынешнем сезоне в чемпионате Англии провел 17 матчей, в которых забил один мяч. Мата в 15 матчах отличился дважды.
Обоим игрокам предложено продлить истекающие контракты, сообщает Daily Mail.
Янг в нынешнем сезоне в чемпионате Англии провел 17 матчей, в которых забил один мяч. Мата в 15 матчах отличился дважды.
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