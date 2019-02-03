Манчестер Юнайтед (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
...
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон 23 32
...
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица
Предстоящие
Манчестер
Юнайтед		23:00Бернли
Лестер 03.02.19Манчестер
Юнайтед
Сыгранные
Манчестер
Юнайтед		2 - 119.01.19Брайтон
Тоттенхэм0 - 113.01.19Манчестер
Юнайтед

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"Манчестер Юнайтед" рассчитывает продлить контракты с Матой и Янгом

"Манчестер Юнайтед" планирует удержать в команде полузащитников Хуана Мату и Эшли Янга.

Обоим игрокам предложено продлить истекающие контракты, сообщает Daily Mail.

Янг в нынешнем сезоне в чемпионате Англии провел 17 матчей, в которых забил один мяч. Мата в 15 матчах отличился дважды.
Теги: АПЛ Манчестер Юнайтед Мата
Сегодня, 10:36
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