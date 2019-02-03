Манчестер Юнайтед (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
...
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон 23 32
...
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица
Предстоящие
Манчестер
Юнайтед		23:00Бернли
Лестер 03.02.19Манчестер
Юнайтед
Сыгранные
Манчестер
Юнайтед		2 - 119.01.19Брайтон
Тоттенхэм0 - 113.01.19Манчестер
Юнайтед

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Оле-Гуннар Сульшер: попадание в четверку сильнейших в АПЛ – не предел мечтаний "МЮ"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал о целях команды в текущем сезоне.

"Попадание в четверку сильнейших не является пределом наших мечтаний. Мы – "Манчестер Юнайтед" и всегда должны стремиться выиграть лигу. Мы не сможем сделать это в этом сезоне, но нужно смотреть вперед, потому что мы должны вернуться на прежние позиции.

Сейчас у нас остается Лига чемпионов и Кубок Англии. Так что мы не можем говорить лишь о попадании в четверку в АПЛ. Нам нужно спросить себя: "А не можем ли мы что-нибудь выиграть в этом сезоне?" Как я уже говорил, к каждому матчу я подхожу с пониманием того, что мы можем выиграть его.

На данный момент мы лишь шестые и сильно отстаем от лидеров. Мы боремся за тройку сильнейших. Не думаю, что реально занять первое или второе место. Но я очень впечатлен командой, игроками, командным духом и нашим желанием прогрессировать", – сказал Сульшер.

Goal
Теги: АПЛ Сульшер Манчестер Юнайтед
Сегодня, 11:05
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