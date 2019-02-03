Оле-Гуннар Сульшер: попадание в четверку сильнейших в АПЛ – не предел мечтаний "МЮ"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал о целях команды в текущем сезоне."Попадание в четверку сильнейших не является пределом наших мечтаний. Мы – "Манчестер Юнайтед" и всегда должны стремиться выиграть лигу. Мы не сможем сделать это в этом сезоне, но нужно смотреть вперед, потому что мы должны вернуться на прежние позиции.Сейчас у нас остается Лига чемпионов и Кубок Англии. Так что мы не можем говорить лишь о попадании в четверку в АПЛ. Нам нужно спросить себя: "А не можем ли мы что-нибудь выиграть в этом сезоне?" Как я уже говорил, к каждому матчу я подхожу с пониманием того, что мы можем выиграть его.На данный момент мы лишь шестые и сильно отстаем от лидеров. Мы боремся за тройку сильнейших. Не думаю, что реально занять первое или второе место. Но я очень впечатлен командой, игроками, командным духом и нашим желанием прогрессировать", – сказал Сульшер.