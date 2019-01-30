Борнмут (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
...
10 Вест Хэм 23 31
11 Эвертон 23 30
12 Борнмут 23 30
13 Брайтон  23 26
14 Кристал Пэлас 23 22
...
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица
Предстоящие
Борнмут22:4530.01.19Челси
Кардифф02.02.19Борнмут
Сыгранные
Борнмут2 - 019.01.19Вест Хэм
Эвертон2 - 013.01.19Борнмут

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Российский бизнесмен Демин вернул контроль над английским "Борнмутом"

Пресс-служба "Борнмута" сообщила об изменениях в руководящем составе клуба.

Компания AFCB Enterprises Ltd, принадлежащая российскому бизнесмену Максиму Демину, выкупила обратно 25% акций клуба у холдинга PEAK6. Таким образом, Демин снова стал единоличным владельцем всех 100% акций "Борнмута".

Демин стал совладельцем "Борнмута" в 2011 году, когда клуб выступал в третьем английском дивизионе. Главным акционером он стал в 2013 году, а в ноябре 2015-го продал 25% акций американцам.

"Борнмут", набрав 30 очков в 23 матчах, занимает 12-е место в чемпионате Англии.
Теги: АПЛ Борнмут
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