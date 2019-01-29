АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер  23 31
10 Вест Хэм 23 31
11 Эвертон 23 30
12 Борнмут 23 30
13 Брайтон  23 26
14 Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон 23 22
16 Бернли 23 22
17 Ньюкасл 23 21
18 Кардифф 23 19
19 Фулхэм 23 14
20 Хаддерсфилд 23 11
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"Челси" может получить запрет на трансферы из-за контрактов с несовершеннолетними футболистами

Guardian сообщает, что ФИФА может наказать "Челси" запретом на трансферы из-за нарушения правил о переходе молодых игроков.

Организация изучает более 100 эпизодов, связанных с подписанием лондонским клубом контрактов с игроками до 18 лет.

По правилам ФИФА, клуб вправе заключать контракты с иностранными игроками до 18 лет, если они осуществили трансфер, либо их родители являются эмигрантами по причинам, не связанным с футболом.

Если вина "Челси" будет доказана, то лондонцам грозит запрет на трансферы.
Сегодня, 13:35
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