Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер
|23
|31
|10
|Вест Хэм
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл
|23
|21
|18
|Кардифф
|23
|19
|19
|Фулхэм
|23
|14
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
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"Челси" может получить запрет на трансферы из-за контрактов с несовершеннолетними футболистами
Guardian сообщает, что ФИФА может наказать "Челси" запретом на трансферы из-за нарушения правил о переходе молодых игроков.
Организация изучает более 100 эпизодов, связанных с подписанием лондонским клубом контрактов с игроками до 18 лет.
По правилам ФИФА, клуб вправе заключать контракты с иностранными игроками до 18 лет, если они осуществили трансфер, либо их родители являются эмигрантами по причинам, не связанным с футболом.
Если вина "Челси" будет доказана, то лондонцам грозит запрет на трансферы.
Организация изучает более 100 эпизодов, связанных с подписанием лондонским клубом контрактов с игроками до 18 лет.
По правилам ФИФА, клуб вправе заключать контракты с иностранными игроками до 18 лет, если они осуществили трансфер, либо их родители являются эмигрантами по причинам, не связанным с футболом.
Если вина "Челси" будет доказана, то лондонцам грозит запрет на трансферы.
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