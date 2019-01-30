СМИ: "Борнмут" хочет арендовать Дринкуотера у "Челси"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|...
|10
|Вест Хэм
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон
|23
|26
Борнмут (Англия)
|Борнмут
|22:4530.01.19
|Челси
|Борнмут
|2 - 019.01.19
|Вест Хэм
Челси (Англия)
|Борнмут
|22:4530.01.19
|Челси
|Арсенал
|2 - 019.01.19
|Челси
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:16
Леонид Федун: "Спартак" первым попытался организовать фонд в поддержку детей, которые с трудом ходят (2)
Леонид Федун: "Спартак" первым попытался организовать фонд в поддержку детей, которые с трудом ходят (2)
20:23
Максим Володько – о переходе из БАТЭ в "Арсенал": если бояться конкуренции, не было смысла ехать в Россию
Максим Володько – о переходе из БАТЭ в "Арсенал": если бояться конкуренции, не было смысла ехать в Россию
20:11
"Зенит" поблагодарил Паредеса (3)
"Зенит" поблагодарил Паредеса (3)
15:54
"Украинцы не должны переходить в РПЛ", "дорога в сборную закрыта". Журналисты и люди футбола - о трансфере Ракицкого (5)
"Украинцы не должны переходить в РПЛ", "дорога в сборную закрыта". Журналисты и люди футбола - о трансфере Ракицкого (5)
15:29
Юрий Семин: нет смысла говорить об усилении состава - через два дня трансферное окно закрывается
Юрий Семин: нет смысла говорить об усилении состава - через два дня трансферное окно закрывается
14:41
Луческу заявил, что переход Ракицкого в "Зенит" может укрепить отношения между Россией и Украиной (6)
Луческу заявил, что переход Ракицкого в "Зенит" может укрепить отношения между Россией и Украиной (6)
14:16
Сергей Фурсенко: трансферное окно для нас еще далеко не закрыто, особенно на российском рынке (5)
Сергей Фурсенко: трансферное окно для нас еще далеко не закрыто, особенно на российском рынке (5)
13:35
"Челси" может получить запрет на трансферы из-за контрактов с несовершеннолетними футболистами
"Челси" может получить запрет на трансферы из-за контрактов с несовершеннолетними футболистами
12:54
Кононов выигрывал "Копа Дель Соль" до "Спартака". Получится ли с ним победить в "Кубке Матч Премьер"? (6)
Кононов выигрывал "Копа Дель Соль" до "Спартака". Получится ли с ним победить в "Кубке Матч Премьер"? (6)
11:45
Семак: на сборе в Испании уже будем наигрывать тот состав, который выйдет против "Фенербахче" (1)
Семак: на сборе в Испании уже будем наигрывать тот состав, который выйдет против "Фенербахче" (1)
СМИ: "Борнмут" хочет арендовать Дринкуотера у "Челси"
Полузащитник "Челси" Дэнни Дринкуотер может перейти в "Борнмут".
Как утверждает Daily Mail, "вишни" хотят арендовать 28-летнего англичанина.
Дринкуотер готов покинуть клуб - он почти не получает игрового времени при Маурицио Сарри. Еще одним претендентом на футболиста является "Фенербахче".
"Спорт-Экспресс"
Как утверждает Daily Mail, "вишни" хотят арендовать 28-летнего англичанина.
Дринкуотер готов покинуть клуб - он почти не получает игрового времени при Маурицио Сарри. Еще одним претендентом на футболиста является "Фенербахче".
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.