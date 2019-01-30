АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
...
10 Вест Хэм 23 31
11 Эвертон 23 30
12 Борнмут 23 30
13 Брайтон  23 26
полная таблица

Борнмут (Англия)

Борнмут22:4530.01.19Челси
Борнмут2 - 019.01.19Вест Хэм

Челси (Англия)

Борнмут22:4530.01.19Челси
Арсенал2 - 019.01.19Челси

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СМИ: "Борнмут" хочет арендовать Дринкуотера у "Челси"

Полузащитник "Челси" Дэнни Дринкуотер может перейти в "Борнмут".

Как утверждает Daily Mail, "вишни" хотят арендовать 28-летнего англичанина.

Дринкуотер готов покинуть клуб - он почти не получает игрового времени при Маурицио Сарри. Еще одним претендентом на футболиста является "Фенербахче".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дринкуотер Борнмут Челси АПЛ
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