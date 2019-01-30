СМИ: "Борнмут" хочет арендовать Дринкуотера у "Челси"

Полузащитник "Челси" Дэнни Дринкуотер может перейти в "Борнмут".Как утверждает Daily Mail, "вишни" хотят арендовать 28-летнего англичанина.Дринкуотер готов покинуть клуб - он почти не получает игрового времени при Маурицио Сарри. Еще одним претендентом на футболиста является "Фенербахче".