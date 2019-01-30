Абдул Рахман Баба перешел из "Челси" в "Реймс"

Защитник Абдул Рахман Баба продолжит карьеру во Франции. "Реймс" объявил о подписании контракта с 24-летним игроком сборной Ганы.Игрок арендован у "Челси" до лета без права выкупа.