Хосеп Гвардиола: есть много титулов и очков, за которые еще можно сражаться

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от "Ньюкасла" в выездном матче 24-го тура английской Премьер-лиги (1:2)."Мы играли слишком медленно, не навязывали свою игру. Они ударили по воротам в первый раз - и забили. Второй гол был забит с пенальти. Тем не менее, поздравляю "Ньюкасл".Это был не лучший наш вечер. Мы плохо играли на подборах и не были достаточно агрессивны, поэтому не смогли победить. Следующая неделя будет тяжелой — предстоят матчи с "Арсеналом", "Эвертоном" и "Челси". Если мы хотим расти как клуб, то должны принять этот вызов.Мы отстаем от лидера, но сейчас только январь. Есть много титулов и очков, за которые еще можно сражаться. Знаю, что чувствуют мои игроки сейчас, я с ними. Недавно мы выиграли 8 игр подряд и забили 30 голов, но иногда дела идут не так, как надо", — цитирует Гвардиолу пресс-служба "горожан"."Манчестер Сити" остался на втором месте в турнирной таблице АПЛ.