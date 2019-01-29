Манчестер Юнайтед (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
...
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон 23 32
...
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица
Предстоящие
Манчестер
Юнайтед		23:0029.01.19Бернли
Лестер 03.02.19Манчестер
Юнайтед
Сыгранные
Манчестер
Юнайтед		2 - 119.01.19Брайтон
Тоттенхэм0 - 113.01.19Манчестер
Юнайтед

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Хосеп Гвардиола: есть много титулов и очков, за которые еще можно сражаться

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от "Ньюкасла" в выездном матче 24-го тура английской Премьер-лиги (1:2).

"Мы играли слишком медленно, не навязывали свою игру. Они ударили по воротам в первый раз - и забили. Второй гол был забит с пенальти. Тем не менее, поздравляю "Ньюкасл".

Это был не лучший наш вечер. Мы плохо играли на подборах и не были достаточно агрессивны, поэтому не смогли победить. Следующая неделя будет тяжелой — предстоят матчи с "Арсеналом", "Эвертоном" и "Челси". Если мы хотим расти как клуб, то должны принять этот вызов.

Мы отстаем от лидера, но сейчас только январь. Есть много титулов и очков, за которые еще можно сражаться. Знаю, что чувствуют мои игроки сейчас, я с ними. Недавно мы выиграли 8 игр подряд и забили 30 голов, но иногда дела идут не так, как надо", — цитирует Гвардиолу пресс-служба "горожан".

"Манчестер Сити" остался на втором месте в турнирной таблице АПЛ.

Sport24.ru
Теги: Гвардиола АПЛ Манчестер Юнайтед
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