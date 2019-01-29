Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Манчестер Юнайтед (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|...
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|...
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
|Предстоящие
|Манчестер
Юнайтед
|23:0029.01.19
|Бернли
|Лестер
|03.02.19
|Манчестер
Юнайтед
|Сыгранные
|Манчестер
Юнайтед
|2 - 119.01.19
|Брайтон
|Тоттенхэм
|0 - 113.01.19
|Манчестер
Юнайтед
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Хосеп Гвардиола: есть много титулов и очков, за которые еще можно сражаться
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от "Ньюкасла" в выездном матче 24-го тура английской Премьер-лиги (1:2).
"Мы играли слишком медленно, не навязывали свою игру. Они ударили по воротам в первый раз - и забили. Второй гол был забит с пенальти. Тем не менее, поздравляю "Ньюкасл".
Это был не лучший наш вечер. Мы плохо играли на подборах и не были достаточно агрессивны, поэтому не смогли победить. Следующая неделя будет тяжелой — предстоят матчи с "Арсеналом", "Эвертоном" и "Челси". Если мы хотим расти как клуб, то должны принять этот вызов.
Мы отстаем от лидера, но сейчас только январь. Есть много титулов и очков, за которые еще можно сражаться. Знаю, что чувствуют мои игроки сейчас, я с ними. Недавно мы выиграли 8 игр подряд и забили 30 голов, но иногда дела идут не так, как надо", — цитирует Гвардиолу пресс-служба "горожан".
"Манчестер Сити" остался на втором месте в турнирной таблице АПЛ.
Sport24.ru
"Мы играли слишком медленно, не навязывали свою игру. Они ударили по воротам в первый раз - и забили. Второй гол был забит с пенальти. Тем не менее, поздравляю "Ньюкасл".
Это был не лучший наш вечер. Мы плохо играли на подборах и не были достаточно агрессивны, поэтому не смогли победить. Следующая неделя будет тяжелой — предстоят матчи с "Арсеналом", "Эвертоном" и "Челси". Если мы хотим расти как клуб, то должны принять этот вызов.
Мы отстаем от лидера, но сейчас только январь. Есть много титулов и очков, за которые еще можно сражаться. Знаю, что чувствуют мои игроки сейчас, я с ними. Недавно мы выиграли 8 игр подряд и забили 30 голов, но иногда дела идут не так, как надо", — цитирует Гвардиолу пресс-служба "горожан".
"Манчестер Сити" остался на втором месте в турнирной таблице АПЛ.
Sport24.ru
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