Маруан Феллайни может перейти в клуб китайской Суперлиги

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Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Манчестер Юнайтед (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|...
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|...
|20
|Хаддерсфилд
|24
|11
|Предстоящие
|Лестер
|03.02.19
|Манчестер
Юнайтед
|Фулхэм
|09.02.19
|Манчестер
Юнайтед
|Сыгранные
|Манчестер
Юнайтед
|2 - 229.01.19
|Бернли
|Манчестер
Юнайтед
|2 - 119.01.19
|Брайтон
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Манкунианцы ведут переговоры с китайским клубом о трансфере бельгийца. Феллайни потерял место в составе при тренере Оле-Гуннаре Сульшере, сыграв всего 31 минуту с 17 декабря.
31-летний игрок перешел в "МЮ" из "Эвертона" в 2013 году.
Манкунианцы ведут переговоры с китайским клубом о трансфере бельгийца. Феллайни потерял место в составе при тренере Оле-Гуннаре Сульшере, сыграв всего 31 минуту с 17 декабря.
31-летний игрок перешел в "МЮ" из "Эвертона" в 2013 году.
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