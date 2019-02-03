Манчестер Юнайтед (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
...
4 Челси 23 47
5 Арсенал 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон 24 33
...
20 Хаддерсфилд 24 11
полная таблица
Предстоящие
Лестер 03.02.19Манчестер
Юнайтед
Фулхэм09.02.19Манчестер
Юнайтед
Сыгранные
Манчестер
Юнайтед		2 - 229.01.19Бернли
Манчестер
Юнайтед		2 - 119.01.19Брайтон

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Маруан Феллайни может перейти в клуб китайской Суперлиги

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни может продолжить карьеру в чемпионате Китая, сообщает Sky.

Манкунианцы ведут переговоры с китайским клубом о трансфере бельгийца. Феллайни потерял место в составе при тренере Оле-Гуннаре Сульшере, сыграв всего 31 минуту с 17 декабря.

31-летний игрок перешел в "МЮ" из "Эвертона" в 2013 году.
Теги: Манчестер Юнайтед Феллайни
Сегодня, 11:10
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