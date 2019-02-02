Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Челси (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|...
|20
|Хаддерсфилд
|24
|11
|Предстоящие
|Борнмут
|22:45
|Челси
|Челси
|02.02.19
|Хаддерсфилд
|Сыгранные
|Арсенал
|2 - 019.01.19
|Челси
|Челси
|2 - 112.01.19
|Ньюкасл
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Маурицио Сарри: если Азар хочет уйти, то пусть уходит
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри сообщил, что готов отпустить полузащитника Эдена Азара в другой клуб.
"Если он хочет уйти, то пусть уходит. Он обладает потенциалом быть лучшим игроком в Европе. Но иногда он довольствуется меньшим. Моя работа — сделать его лучше", - приводит слова Сарри Standard.
"Если он хочет уйти, то пусть уходит. Он обладает потенциалом быть лучшим игроком в Европе. Но иногда он довольствуется меньшим. Моя работа — сделать его лучше", - приводит слова Сарри Standard.
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