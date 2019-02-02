Маурицио Сарри: если Азар хочет уйти, то пусть уходит

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри сообщил, что готов отпустить полузащитника Эдена Азара в другой клуб."Если он хочет уйти, то пусть уходит. Он обладает потенциалом быть лучшим игроком в Европе. Но иногда он довольствуется меньшим. Моя работа — сделать его лучше", - приводит слова Сарри Standard.