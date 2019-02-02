Челси (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
...
20 Хаддерсфилд 24 11
полная таблица
Предстоящие
Борнмут22:45Челси
Челси02.02.19Хаддерсфилд
Сыгранные
Арсенал2 - 019.01.19Челси
Челси2 - 112.01.19Ньюкасл

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Маурицио Сарри: если Азар хочет уйти, то пусть уходит

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри сообщил, что готов отпустить полузащитника Эдена Азара в другой клуб.

"Если он хочет уйти, то пусть уходит. Он обладает потенциалом быть лучшим игроком в Европе. Но иногда он довольствуется меньшим. Моя работа — сделать его лучше", - приводит слова Сарри Standard.
Теги: Сарри Азар Челси АПЛ
Сегодня, 16:23
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