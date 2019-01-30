Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|24
|47
|...
|10
|Лестер
|23
|31
|11
|Вест Хэм
|24
|31
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон
|24
|26
Борнмут (Англия)
|Борнмут
|22:4530.01.19
|Челси
|Борнмут
|2 - 019.01.19
|Вест Хэм
Челси (Англия)
|Борнмут
|22:4530.01.19
|Челси
|Арсенал
|2 - 019.01.19
|Челси
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"Борнмут" дома разгромил "Челси"
"Борнмут" обыграл "Челси" (4:0) в матче 24-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
24-й тур
"Саутгемптон" - "Кристал Пэлас" - 1:1
Голы: Заа, 41 (0:1). Уорд-Проуз, 77 (1:1).
"Саутгемптон": Маккарти, Вестергор (Эль-Юнусси, 75), Стивенс, Таргетт, Беднарек, Валери (Армстронг, 62), Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг (Слэттери, 84), Редмонд, Ингс.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Сако, Томкинс (Данн, 90+1), ван Анхолт, Ван-Биссака, Макартур, Куяте (Шлупп, 71), Миливоевич, Таунсенд, Айю, Заа.
Предупреждения: Миливоевич, 35. Хейбьерг, 37. Ван-Биссака, 47. Беднарек, 59. Заа, 87.
Удаление: Заа, 87.
"Борнмут" - "Челси" - 4:0
Голы: Кинг, 47 (1:0). Брукс, 63 (2:0). Кинг, 74 (3:0). Дэниэлс, 90+5 (4:0).
"Борнмут": Боруц, Смит, Клайн, Аке, Кук, Гослинг, Сермен, Брукс (Айб, 68), Станислас (Мефам, 90+5), Кинг, Фрэйзер (Дэниэлс, 90+2).
"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Рюдигер, Эмерсон, Ковачич (Лофтус-Чик, 77), Жоржинью, Канте, Игуаин (Жиру, 65), Азар, Педро (Виллиан, 61).
Чемпионат Англии
24-й тур
"Саутгемптон" - "Кристал Пэлас" - 1:1
Голы: Заа, 41 (0:1). Уорд-Проуз, 77 (1:1).
"Саутгемптон": Маккарти, Вестергор (Эль-Юнусси, 75), Стивенс, Таргетт, Беднарек, Валери (Армстронг, 62), Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг (Слэттери, 84), Редмонд, Ингс.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Сако, Томкинс (Данн, 90+1), ван Анхолт, Ван-Биссака, Макартур, Куяте (Шлупп, 71), Миливоевич, Таунсенд, Айю, Заа.
Предупреждения: Миливоевич, 35. Хейбьерг, 37. Ван-Биссака, 47. Беднарек, 59. Заа, 87.
Удаление: Заа, 87.
"Борнмут" - "Челси" - 4:0
Голы: Кинг, 47 (1:0). Брукс, 63 (2:0). Кинг, 74 (3:0). Дэниэлс, 90+5 (4:0).
"Борнмут": Боруц, Смит, Клайн, Аке, Кук, Гослинг, Сермен, Брукс (Айб, 68), Станислас (Мефам, 90+5), Кинг, Фрэйзер (Дэниэлс, 90+2).
"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Рюдигер, Эмерсон, Ковачич (Лофтус-Чик, 77), Жоржинью, Канте, Игуаин (Жиру, 65), Азар, Педро (Виллиан, 61).
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