АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 24 47
...
10 Лестер  23 31
11 Вест Хэм 24 31
12 Борнмут 23 30
13 Брайтон  24 26
полная таблица

Борнмут (Англия)

Борнмут22:4530.01.19Челси
Борнмут2 - 019.01.19Вест Хэм

Челси (Англия)

Борнмут22:4530.01.19Челси
Арсенал2 - 019.01.19Челси

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"Борнмут" дома разгромил "Челси"

"Борнмут" обыграл "Челси" (4:0) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

24-й тур

"Саутгемптон" - "Кристал Пэлас" - 1:1

Голы: Заа, 41 (0:1). Уорд-Проуз, 77 (1:1).

"Саутгемптон": Маккарти, Вестергор (Эль-Юнусси, 75), Стивенс, Таргетт, Беднарек, Валери (Армстронг, 62), Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг (Слэттери, 84), Редмонд, Ингс.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Сако, Томкинс (Данн, 90+1), ван Анхолт, Ван-Биссака, Макартур, Куяте (Шлупп, 71), Миливоевич, Таунсенд, Айю, Заа.

Предупреждения: Миливоевич, 35. Хейбьерг, 37. Ван-Биссака, 47. Беднарек, 59. Заа, 87.

Удаление: Заа, 87.

"Борнмут" - "Челси" - 4:0

Голы: Кинг, 47 (1:0). Брукс, 63 (2:0). Кинг, 74 (3:0). Дэниэлс, 90+5 (4:0).

"Борнмут": Боруц, Смит, Клайн, Аке, Кук, Гослинг, Сермен, Брукс (Айб, 68), Станислас (Мефам, 90+5), Кинг, Фрэйзер (Дэниэлс, 90+2).

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта, Рюдигер, Эмерсон, Ковачич (Лофтус-Чик, 77), Жоржинью, Канте, Игуаин (Жиру, 65), Азар, Педро (Виллиан, 61).
Теги: Борнмут Челси АПЛ
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