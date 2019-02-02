Вулверхэмптон (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
...
5 Арсенал 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон 24 33
9 Уотфорд 23 33
...
20 Хаддерсфилд 24 11
полная таблица
Предстоящие
Эвертон18:0002.02.19Вулверхэмптон
Вулверхэмптон11.02.19Ньюкасл
Сыгранные
Вулверхэмптон3 - 029.01.19Вест Хэм
Вулверхэмптон4 - 319.01.19Лестер

Новости партнеров

Сердар Азмун на правах аренды может перейти в "Вулверхэмптон"

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун может сменить клуб.

По информации Sky Sports, в услугах иранского футболиста заинтересован "Вулверхэмптон", который намерен арендовать Азмуна за 2 миллиона евро.

В сделку может быть включен и пункт по опции выкупа Азмуна 13 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун провел 14 матчей в составе "Рубина", забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
Теги: Вулверхэмптон Азумун АПЛ
Сегодня, 07:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.