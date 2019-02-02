Сердар Азмун на правах аренды может перейти в "Вулверхэмптон"

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун может сменить клуб.По информации Sky Sports, в услугах иранского футболиста заинтересован "Вулверхэмптон", который намерен арендовать Азмуна за 2 миллиона евро.В сделку может быть включен и пункт по опции выкупа Азмуна 13 миллионов евро.В текущем сезоне Азмун провел 14 матчей в составе "Рубина", забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.