Уотфорд (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
...
7 Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон 24 33
9 Уотфорд 24 33
10 Борнмут 24 33
11 Лестер  24 32
...
20 Хаддерсфилд 24 11
полная таблица
Предстоящие
Брайтон 18:0002.02.19Уотфорд
Уотфорд09.02.19Эвертон
Сыгранные
Тоттенхэм2 - 130.01.19Уотфорд
Уотфорд0 - 019.01.19Бернли

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Голкипер "Уотфорда" Бен Фостер побил рекорд Петра Чеха в АПЛ

Накануне в Лондоне прошел матч 24-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" — "Уотфорд" (2:1).

Голкипер гостей Бен Фостер по ходу матчи трижды спасал свои ворота. В результате это позволило Фостеру стать рекордсменом по количеству сейвов в английской Премьер-лиге. На его счету 1008 сейвов начиная с сезона-2006/07 (официальная статистика по данному показателю ведется в АПЛ начиная с этого сезона). Ранее это достижение принадлежало голкиперу "Арсенала" Петру Чеху, у которого на данный момент 1005 сейвов за тот же период.

Третье место рейтинга занимает экс-вратарь "Манчестер Юнайтед", ныне выступающий в МЛС за "Колорадо Рэпидз", Тим Ховард (992). На четвертой строчке Джо Харт из "Бернли" (941), топ-5 замыкает бывший голкипер "Болтона", "Вест Хэма" и "Уигана" Юсси Яаскеляйнен (902).
Теги: АПЛ Чех Уотфорд
Сегодня, 09:53
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#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 10:01)
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Болеет за:
«Шинник»
Третье место рейтинга занимает экс-вратарь "Манчестер Юнайтед", ныне выступающий в МЛС за "Колорадо Рэпидз", Тим Ховард (992)

давайте будем объективны.имя себе он сделал больше в Эвертоне.а в МЮ он частенько "привозил"
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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