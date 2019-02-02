Голкипер "Уотфорда" Бен Фостер побил рекорд Петра Чеха в АПЛ

Накануне в Лондоне прошел матч 24-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" — "Уотфорд" (2:1).Голкипер гостей Бен Фостер по ходу матчи трижды спасал свои ворота. В результате это позволило Фостеру стать рекордсменом по количеству сейвов в английской Премьер-лиге. На его счету 1008 сейвов начиная с сезона-2006/07 (официальная статистика по данному показателю ведется в АПЛ начиная с этого сезона). Ранее это достижение принадлежало голкиперу "Арсенала" Петру Чеху, у которого на данный момент 1005 сейвов за тот же период.Третье место рейтинга занимает экс-вратарь "Манчестер Юнайтед", ныне выступающий в МЛС за "Колорадо Рэпидз", Тим Ховард (992). На четвертой строчке Джо Харт из "Бернли" (941), топ-5 замыкает бывший голкипер "Болтона", "Вест Хэма" и "Уигана" Юсси Яаскеляйнен (902).