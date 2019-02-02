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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Уотфорд (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|...
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер
|24
|32
|...
|20
|Хаддерсфилд
|24
|11
|Предстоящие
|Брайтон
|18:0002.02.19
|Уотфорд
|Уотфорд
|09.02.19
|Эвертон
|Сыгранные
|Тоттенхэм
|2 - 130.01.19
|Уотфорд
|Уотфорд
|0 - 019.01.19
|Бернли
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Голкипер "Уотфорда" Бен Фостер побил рекорд Петра Чеха в АПЛ
Накануне в Лондоне прошел матч 24-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" — "Уотфорд" (2:1).
Голкипер гостей Бен Фостер по ходу матчи трижды спасал свои ворота. В результате это позволило Фостеру стать рекордсменом по количеству сейвов в английской Премьер-лиге. На его счету 1008 сейвов начиная с сезона-2006/07 (официальная статистика по данному показателю ведется в АПЛ начиная с этого сезона). Ранее это достижение принадлежало голкиперу "Арсенала" Петру Чеху, у которого на данный момент 1005 сейвов за тот же период.
Третье место рейтинга занимает экс-вратарь "Манчестер Юнайтед", ныне выступающий в МЛС за "Колорадо Рэпидз", Тим Ховард (992). На четвертой строчке Джо Харт из "Бернли" (941), топ-5 замыкает бывший голкипер "Болтона", "Вест Хэма" и "Уигана" Юсси Яаскеляйнен (902).
Голкипер гостей Бен Фостер по ходу матчи трижды спасал свои ворота. В результате это позволило Фостеру стать рекордсменом по количеству сейвов в английской Премьер-лиге. На его счету 1008 сейвов начиная с сезона-2006/07 (официальная статистика по данному показателю ведется в АПЛ начиная с этого сезона). Ранее это достижение принадлежало голкиперу "Арсенала" Петру Чеху, у которого на данный момент 1005 сейвов за тот же период.
Третье место рейтинга занимает экс-вратарь "Манчестер Юнайтед", ныне выступающий в МЛС за "Колорадо Рэпидз", Тим Ховард (992). На четвертой строчке Джо Харт из "Бернли" (941), топ-5 замыкает бывший голкипер "Болтона", "Вест Хэма" и "Уигана" Юсси Яаскеляйнен (902).
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