"Тоттенхэм" повторил рекорд "Болтона" по числу матчей без ничьих в АПЛ

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|...
|20
|Хаддерсфилд
|24
|11
АПЛ 2011/12
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|89
|...
|15
|Уиган
|38
|43
|16
|Астон Вилла
|38
|38
|17
|Куинз Парк Рейнджерс
|38
|37
|18
|Болтон
|38
|36
|19
|Блэкберн
|38
|31
|20
|Вулверхэмптон
|38
|25
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:56
Магомед Оздоев: мы - "Зенит", крупно проигрывать даже в товарищеских играх для нас недопустимо (6)
Магомед Оздоев: мы - "Зенит", крупно проигрывать даже в товарищеских играх для нас недопустимо (6)
09:47
"Ювентус", проиграв вчера "Аталанте", потерпел самое крупное поражение в Кубке Италии за последние 23 года
"Ювентус", проиграв вчера "Аталанте", потерпел самое крупное поражение в Кубке Италии за последние 23 года
08:27
Рифат Жемалетдинов - о Кубке "Матч Премьер": в таком формате даже лучше проводить подготовку к весенней части сезона
Рифат Жемалетдинов - о Кубке "Матч Премьер": в таком формате даже лучше проводить подготовку к весенней части сезона
07:55
Александр Самедов - о Глушакове: что было между Денисом и Каррерой, могу только догадываться (1)
Александр Самедов - о Глушакове: что было между Денисом и Каррерой, могу только догадываться (1)
05:15
Дарио Срна пожелал удачи Ракицкому (3)
Дарио Срна пожелал удачи Ракицкому (3)
01:10
Арбитр матча "Нанта" остановил игру для аплодисментов в честь пропавшего Салы. Тренер команды расплакался (видео) (1)
Арбитр матча "Нанта" остановил игру для аплодисментов в честь пропавшего Салы. Тренер команды расплакался (видео) (1)
Вчера, 23:53
Денис Суарес стал игроком лондонского "Арсенала"
Денис Суарес стал игроком лондонского "Арсенала"
Вчера, 23:47
Неймар посетил Барселону из-за травмы
Неймар посетил Барселону из-за травмы
Вчера, 23:28
Дарья Глушакова: эти деньги копились годами, это совместно нажитое имущество, а он его вывел (14)
Дарья Глушакова: эти деньги копились годами, это совместно нажитое имущество, а он его вывел (14)
Вчера, 23:06
Василий Уткин: Ракицкий приоткрыл, так сказать, ящик Бандеры (19)
Василий Уткин: Ракицкий приоткрыл, так сказать, ящик Бандеры (19)
Вчера, 22:12
Арнор Сигурдссон принял участие в тренировке ЦСКА
Арнор Сигурдссон принял участие в тренировке ЦСКА
Вчера, 21:46
Полузащитник "Наполи" перешел в "Монако"
Полузащитник "Наполи" перешел в "Монако"
Вчера, 21:31
Александр Козлов будет играть в "Арарате"
Александр Козлов будет играть в "Арарате"
Вчера, 21:22
Президент "Урала": трансферная кампания закончена (1)
Президент "Урала": трансферная кампания закончена (1)
Вчера, 20:36
"Спартак" выставил кубок "Матч Премьер" в клубном музее (66)
"Спартак" выставил кубок "Матч Премьер" в клубном музее (66)
Вчера, 20:28
РФС снял запрет с "Рубина" на регистрацию новых игроков (2)
РФС снял запрет с "Рубина" на регистрацию новых игроков (2)
Вчера, 20:07
Антон Миранчук: я хотел переподписать контракт с "Локомотивом" (1)
Антон Миранчук: я хотел переподписать контракт с "Локомотивом" (1)
Вчера, 19:47
Алексей Евсеев находится на просмотре в "Енисее" (1)
Алексей Евсеев находится на просмотре в "Енисее" (1)
Вчера, 19:24
"Рубин" сыграл вничью со "Слованом"
"Рубин" сыграл вничью со "Слованом"
Вчера, 19:22
"Локомотив" продлил контракты с Антоном Миранчуком, Мироновым, Куликовым и Дорофеевым (2)
"Локомотив" продлил контракты с Антоном Миранчуком, Мироновым, Куликовым и Дорофеевым (2)
"Тоттенхэм" повторил рекорд "Болтона" по числу матчей без ничьих в АПЛ
"Тоттенхэм" вчера обыграл "Уотфорд" в матче английской Премьер-лиги (2:1).
Благодаря этому результату "Тоттенхэм", ни разу в сезоне не разошедшийся с соперником миром за последний 28 игр, повторил рекорд по числу матчей подряд без ничьих в АПЛ, который принадлежит "Болтону".
"Тоттенхэм" в последний раз в АПЛ завершал матч вничью 17 апреля на выезде против "Брайтона" (1:1).
Благодаря этому результату "Тоттенхэм", ни разу в сезоне не разошедшийся с соперником миром за последний 28 игр, повторил рекорд по числу матчей подряд без ничьих в АПЛ, который принадлежит "Болтону".
"Тоттенхэм" в последний раз в АПЛ завершал матч вничью 17 апреля на выезде против "Брайтона" (1:1).
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.