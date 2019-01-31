АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
2 Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал 24 47
5 Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
...
20 Хаддерсфилд 24 11
полная таблица

АПЛ 2011/12

# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 89
...
15 Уиган 38 43
16 Астон Вилла 38 38
17 Куинз Парк Рейнджерс 38 37
18 Болтон 38 36
19 Блэкберн 38 31
20 Вулверхэмптон 38 25
полная таблица

Новости партнеров

"Тоттенхэм" повторил рекорд "Болтона" по числу матчей без ничьих в АПЛ

"Тоттенхэм" вчера обыграл "Уотфорд" в матче английской Премьер-лиги (2:1).

Благодаря этому результату "Тоттенхэм", ни разу в сезоне не разошедшийся с соперником миром за последний 28 игр, повторил рекорд по числу матчей подряд без ничьих в АПЛ, который принадлежит "Болтону".

"Тоттенхэм" в последний раз в АПЛ завершал матч вничью 17 апреля на выезде против "Брайтона" (1:1).
Теги: Тоттенхэм АПЛ Болтон
Сегодня, 10:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.