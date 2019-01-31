"Тоттенхэм" повторил рекорд "Болтона" по числу матчей без ничьих в АПЛ

"Тоттенхэм" вчера обыграл "Уотфорд" в матче английской Премьер-лиги (2:1).Благодаря этому результату "Тоттенхэм", ни разу в сезоне не разошедшийся с соперником миром за последний 28 игр, повторил рекорд по числу матчей подряд без ничьих в АПЛ, который принадлежит "Болтону"."Тоттенхэм" в последний раз в АПЛ завершал матч вничью 17 апреля на выезде против "Брайтона" (1:1).