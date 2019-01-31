АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
...
10 Борнмут 24 33
11 Лестер  24 32
12 Вест Хэм 24 31
13 Брайтон  24 26
14 Ньюкасл 24 24
...
20 Хаддерсфилд 24 11
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Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
...
6 Хетафе 21 31
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар 21 26
...
20 Уэска 21 12
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Лукас Перес вернется из "Вест Хэма" в Испанию

Нападающий "Вест Хэма" Лукас Перес близок к переходу в "Бетис", утверждает Sky Sports.

Сумма трансфера составит 3,5 миллионов фунтов, о переходе должно быть объявлено сегодня.

В текущем сезоне Перес провел 10 матчей в АПЛ и забил 2 мяча.
Теги: Ла Лига АПЛ Вест Хэм Бетис
Сегодня, 13:25
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