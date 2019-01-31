Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|...
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер
|24
|32
|12
|Вест Хэм
|24
|31
|13
|Брайтон
|24
|26
|14
|Ньюкасл
|24
|24
|...
|20
|Хаддерсфилд
|24
|11
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|...
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|...
|20
|Уэска
|21
|12
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Лукас Перес вернется из "Вест Хэма" в Испанию
Нападающий "Вест Хэма" Лукас Перес близок к переходу в "Бетис", утверждает Sky Sports.
Сумма трансфера составит 3,5 миллионов фунтов, о переходе должно быть объявлено сегодня.
В текущем сезоне Перес провел 10 матчей в АПЛ и забил 2 мяча.
Сумма трансфера составит 3,5 миллионов фунтов, о переходе должно быть объявлено сегодня.
В текущем сезоне Перес провел 10 матчей в АПЛ и забил 2 мяча.
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