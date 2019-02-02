"Ноттингем Форест" арендовал у "Монако" хавбека Пеле

Хавбек "Монако" Пеле Гомеш продолжит карьеру в Англии.27-летнего португальца до конца сезона арендовал "Ноттингем Форест", занимающий на данный момент 9-е место в Чемпионшипе.Гомеш перешел в "Монако" минувшим летом из "Риу Аве" за 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел 8 матчей в чемпионате Франции и отдал 1 голевую передачу.