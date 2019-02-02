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Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Монако (Франция)
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|...
|15
|Анже
|22
|24
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|22
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14
|Предстоящие
|Монако
|22:0002.02.19
|Тулуза
|Монпелье
|09.02.19
|Монако
|Сыгранные
|Дижон
|2 - 026.01.19
|Монако
|Монако
|1 - 519.01.19
|Страсбург
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"Ноттингем Форест" арендовал у "Монако" хавбека Пеле
Хавбек "Монако" Пеле Гомеш продолжит карьеру в Англии.
27-летнего португальца до конца сезона арендовал "Ноттингем Форест", занимающий на данный момент 9-е место в Чемпионшипе.
Гомеш перешел в "Монако" минувшим летом из "Риу Аве" за 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел 8 матчей в чемпионате Франции и отдал 1 голевую передачу.
27-летнего португальца до конца сезона арендовал "Ноттингем Форест", занимающий на данный момент 9-е место в Чемпионшипе.
? #NFFC pic.twitter.com/cWLS6SreH0— Nottingham Forest FC (@NFFC) January 31, 2019
Гомеш перешел в "Монако" минувшим летом из "Риу Аве" за 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел 8 матчей в чемпионате Франции и отдал 1 голевую передачу.
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