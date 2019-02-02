Монако (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
...
15 Анже 22 24
16 Дижон 21 20
17 Кан 22 18
18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
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Монако22:0002.02.19Тулуза
Монпелье09.02.19Монако
Сыгранные
Дижон2 - 026.01.19Монако
Монако1 - 519.01.19Страсбург

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"Ноттингем Форест" арендовал у "Монако" хавбека Пеле

Хавбек "Монако" Пеле Гомеш продолжит карьеру в Англии.

27-летнего португальца до конца сезона арендовал "Ноттингем Форест", занимающий на данный момент 9-е место в Чемпионшипе.



Гомеш перешел в "Монако" минувшим летом из "Риу Аве" за 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел 8 матчей в чемпионате Франции и отдал 1 голевую передачу.
Теги: АПЛ Лига 1 Ноттингем Форест Монако
Сегодня, 14:17
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