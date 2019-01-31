Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 21 32
6 Хетафе 21 31
...
20 Уэска 21 12
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
...
5 Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон 24 33
9 Уотфорд 24 33
...
20 Хаддерсфилд 24 11
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"Вулверхэмптон" оформил рекордный трансфер

"Волки" выкупили за рекордные для себя 20,5 миллионов евро защитника "Атлетико" Хонни Кастро.

Контракт с Хонни рассчитан до лета 2023 года. В первой половине сезона игрок выступал за "Вулверхэмптон" на правах аренды. 24-летний защитник сыграл в 20 матчах, в которых забил один гол и получил пять желтых карточек.

Теги: Ла Лига АПЛ Атлетико Вулверхэмптон
Сегодня, 15:26
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