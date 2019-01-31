"Вулверхэмптон" оформил рекордный трансфер

.@JonnyOtto19 - Setting the bar for how happy signings should look in announcement photos. #Jonny2023



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"Волки" выкупили за рекордные для себя 20,5 миллионов евро защитника "Атлетико" Хонни Кастро.Контракт с Хонни рассчитан до лета 2023 года. В первой половине сезона игрок выступал за "Вулверхэмптон" на правах аренды. 24-летний защитник сыграл в 20 матчах, в которых забил один гол и получил пять желтых карточек.