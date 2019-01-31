Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|...
|20
|Уэска
|21
|12
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|...
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|...
|20
|Хаддерсфилд
|24
|11
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"Вулверхэмптон" оформил рекордный трансфер
"Волки" выкупили за рекордные для себя 20,5 миллионов евро защитника "Атлетико" Хонни Кастро.
Контракт с Хонни рассчитан до лета 2023 года. В первой половине сезона игрок выступал за "Вулверхэмптон" на правах аренды. 24-летний защитник сыграл в 20 матчах, в которых забил один гол и получил пять желтых карточек.
Контракт с Хонни рассчитан до лета 2023 года. В первой половине сезона игрок выступал за "Вулверхэмптон" на правах аренды. 24-летний защитник сыграл в 20 матчах, в которых забил один гол и получил пять желтых карточек.
.@JonnyOtto19 - Setting the bar for how happy signings should look in announcement photos. #Jonny2023— Wolves (@Wolves) January 31, 2019
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