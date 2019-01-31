Виллиан может уйти в "ПСЖ"

Французский "ПСЖ" планирует в последний день зимнего трансферного окна подписать контракт с полузащитником "Челси" Виллианом.По информации Sky Sports, парижский клуб ищет замену форварду Неймару, который выбыл на десять недель из-за травмы.Однако, как утверждает источник, лондонская команда не планирует продавать игрока в разгар сезона. Для "Челси" важно сохранить основной состав, потому что команда борется за попадание в четверку сильнейших клубом Английской премьер-лиги (АПЛ).Виллиан перешел в "Челси" из махачкалинского "Анжи" в 2013 году за €35,5 млн. Его контракт рассчитан до 30 июня 2020 года.