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Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|22
|37
|5
|Страсбург
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|...
|20
|Генгам
|22
|14
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|...
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|...
|20
|Хаддерсфилд
|24
|11
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Виллиан может уйти в "ПСЖ"
Французский "ПСЖ" планирует в последний день зимнего трансферного окна подписать контракт с полузащитником "Челси" Виллианом.
По информации Sky Sports, парижский клуб ищет замену форварду Неймару, который выбыл на десять недель из-за травмы.
Однако, как утверждает источник, лондонская команда не планирует продавать игрока в разгар сезона. Для "Челси" важно сохранить основной состав, потому что команда борется за попадание в четверку сильнейших клубом Английской премьер-лиги (АПЛ).
Виллиан перешел в "Челси" из махачкалинского "Анжи" в 2013 году за €35,5 млн. Его контракт рассчитан до 30 июня 2020 года.
"Газета.ру"
По информации Sky Sports, парижский клуб ищет замену форварду Неймару, который выбыл на десять недель из-за травмы.
Однако, как утверждает источник, лондонская команда не планирует продавать игрока в разгар сезона. Для "Челси" важно сохранить основной состав, потому что команда борется за попадание в четверку сильнейших клубом Английской премьер-лиги (АПЛ).
Виллиан перешел в "Челси" из махачкалинского "Анжи" в 2013 году за €35,5 млн. Его контракт рассчитан до 30 июня 2020 года.
"Газета.ру"
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