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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Челси (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|...
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|...
|20
|Хаддерсфилд
|24
|11
|Предстоящие
|Челси
|18:0002.02.19
|Хаддерсфилд
|Манчестер
Сити
|10.02.19
|Челси
|Сыгранные
|Борнмут
|4 - 030.01.19
|Челси
|Арсенал
|2 - 019.01.19
|Челси
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Маурицио Сарри: у "Челси" есть проблемы с психологией
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал результат матча против "Борнмута" в рамках 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Маурицио Сарри
Мы провели хороший первый тайм, но пропустили сразу после перерыва, после чего перестали действовать как команда. Мы перестали атаковать и обороняться как команда, все действовали индивидуально. Не понимаю, почему так произошло, потому что у нас было еще 45 минут, и мы могли бы выправить ситуацию, если бы сохранили концентрацию", — приводит слова специалиста Football Italia.
"Газета.ру"
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