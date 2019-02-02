Маурицио Сарри: у "Челси" есть проблемы с психологией

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал результат матча против "Борнмута" в рамках 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Маурицио Сарри

"У "Челси" есть проблемы, в первую очередь, с психологией. Мы посчитали, что освоили определенный игровой стиль, но на самом деле это совсем не так, и поэтому мы расплачиваемся за последствия.Мы провели хороший первый тайм, но пропустили сразу после перерыва, после чего перестали действовать как команда. Мы перестали атаковать и обороняться как команда, все действовали индивидуально. Не понимаю, почему так произошло, потому что у нас было еще 45 минут, и мы могли бы выправить ситуацию, если бы сохранили концентрацию", — приводит слова специалиста Football Italia.