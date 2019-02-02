Челси (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
...
3 Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал 24 47
5 Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 24 35
...
20 Хаддерсфилд 24 11
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Предстоящие
Челси18:0002.02.19Хаддерсфилд
Манчестер
Сити		10.02.19Челси
Сыгранные
Борнмут4 - 030.01.19Челси
Арсенал2 - 019.01.19Челси

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Маурицио Сарри: у "Челси" есть проблемы с психологией

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал результат матча против "Борнмута" в рамках 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Маурицио Сарри
"У "Челси" есть проблемы, в первую очередь, с психологией. Мы посчитали, что освоили определенный игровой стиль, но на самом деле это совсем не так, и поэтому мы расплачиваемся за последствия.

Мы провели хороший первый тайм, но пропустили сразу после перерыва, после чего перестали действовать как команда. Мы перестали атаковать и обороняться как команда, все действовали индивидуально. Не понимаю, почему так произошло, потому что у нас было еще 45 минут, и мы могли бы выправить ситуацию, если бы сохранили концентрацию", — приводит слова специалиста Football Italia.

"Газета.ру"
Теги: Сарри Челси АПЛ
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