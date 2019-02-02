АПЛ 2018/19

# Команда И О
4 Арсенал 24 47
5 Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 24 35
...
13 Брайтон  24 26
14 Ньюкасл 24 24
15 Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон 24 23
полная таблица

Челси (Англия)

Челси18:0002.02.19Хаддерсфилд
Борнмут4 - 030.01.19Челси

Кристал Пэлас (Англия)

Кристал
Пэлас		18:0002.02.19Фулхэм
Саутгемптон1 - 130.01.19Кристал
Пэлас

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"Кристал Пэлас" арендовал Миши Батшуайи у "Челси" до конца сезона

Форвард "Челси" Миши Батшуайи продолжит карьеру в "Кристал Пэлас".

"Орлы" арендовали 25-летнего игрока сборной Бельгии до конца сезона.



Напомним, первую половину сезона Батшуайи провел на правах аренды в "Валенсии".
Теги: АПЛ Челси Кристал Пэлас Батшуайи
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