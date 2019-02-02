"Кристал Пэлас" арендовал Миши Батшуайи у "Челси" до конца сезона

Форвард "Челси" Миши Батшуайи продолжит карьеру в "Кристал Пэлас"."Орлы" арендовали 25-летнего игрока сборной Бельгии до конца сезона.Напомним, первую половину сезона Батшуайи провел на правах аренды в "Валенсии".