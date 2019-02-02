Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|4
|Арсенал
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|...
|13
|Брайтон
|24
|26
|14
|Ньюкасл
|24
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
Челси (Англия)
|Челси
|18:0002.02.19
|Хаддерсфилд
|Борнмут
|4 - 030.01.19
|Челси
Кристал Пэлас (Англия)
|Кристал
Пэлас
|18:0002.02.19
|Фулхэм
|Саутгемптон
|1 - 130.01.19
|Кристал
Пэлас
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"Кристал Пэлас" арендовал Миши Батшуайи у "Челси" до конца сезона
Форвард "Челси" Миши Батшуайи продолжит карьеру в "Кристал Пэлас".
"Орлы" арендовали 25-летнего игрока сборной Бельгии до конца сезона.
Напомним, первую половину сезона Батшуайи провел на правах аренды в "Валенсии".
"Орлы" арендовали 25-летнего игрока сборной Бельгии до конца сезона.
? Batsman Returns to London!— Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 1, 2019
Welcome to the Palace, @mbatshuayi ? #CPFC ?
? https://t.co/GXoBd1Ujhn pic.twitter.com/eVQgrN8uD5
Напомним, первую половину сезона Батшуайи провел на правах аренды в "Валенсии".
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