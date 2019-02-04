Вест Хэм (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
...
10 Борнмут 24 33
11 Лестер  24 32
12 Вест Хэм 24 31
13 Брайтон  24 26
14 Ньюкасл 24 24
...
20 Хаддерсфилд 24 11
полная таблица
Предстоящие
Вест Хэм23:0004.02.19Ливерпуль
Кристал
Пэлас		09.02.19Вест Хэм
Сыгранные
Вулверхэмптон3 - 029.01.19Вест Хэм
Борнмут2 - 019.01.19Вест Хэм

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Джек Уилшер может пропустить остаток сезона

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшер до сих пор не оправился от повреждения правого голеностопа, полученного 1 декабря в матче АПЛ с "Ньюкаслом" (3:0).

По самым оптимистичным прогнозам медработников, Уилшер вернется в строй через 6-8 недель. При этом в лондонском клубе все больше опасаются, что у хавбека может произойти рецидив, что часто случалось с ним еще в "Арсенале".

В текущем сезоне АПЛ он провел 5 матчей и сделал одну голевую передачу.

Daily Mail
Теги: Уилшир Вест Хэм
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