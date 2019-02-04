Джек Уилшер может пропустить остаток сезона

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшер до сих пор не оправился от повреждения правого голеностопа, полученного 1 декабря в матче АПЛ с "Ньюкаслом" (3:0).По самым оптимистичным прогнозам медработников, Уилшер вернется в строй через 6-8 недель. При этом в лондонском клубе все больше опасаются, что у хавбека может произойти рецидив, что часто случалось с ним еще в "Арсенале".В текущем сезоне АПЛ он провел 5 матчей и сделал одну голевую передачу.