Джек Уилшер может пропустить остаток сезона

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Вест Хэм (Англия)
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|...
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер
|24
|32
|12
|Вест Хэм
|24
|31
|13
|Брайтон
|24
|26
|14
|Ньюкасл
|24
|24
|...
|20
|Хаддерсфилд
|24
|11
|Предстоящие
|Вест Хэм
|23:0004.02.19
|Ливерпуль
|Кристал
Пэлас
|09.02.19
|Вест Хэм
|Сыгранные
|Вулверхэмптон
|3 - 029.01.19
|Вест Хэм
|Борнмут
|2 - 019.01.19
|Вест Хэм
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По самым оптимистичным прогнозам медработников, Уилшер вернется в строй через 6-8 недель. При этом в лондонском клубе все больше опасаются, что у хавбека может произойти рецидив, что часто случалось с ним еще в "Арсенале".
В текущем сезоне АПЛ он провел 5 матчей и сделал одну голевую передачу.
Daily Mail
По самым оптимистичным прогнозам медработников, Уилшер вернется в строй через 6-8 недель. При этом в лондонском клубе все больше опасаются, что у хавбека может произойти рецидив, что часто случалось с ним еще в "Арсенале".
В текущем сезоне АПЛ он провел 5 матчей и сделал одну голевую передачу.
Daily Mail
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